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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أحمد موسى: لشراء الغواصة اليوم يتطلب الانتظار 8 إلى 10 سنوات بسبب تزايد الطلب

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
محمد كمال

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من قاد عملية تحديث القوات البحرية المصرية، مشيرًا إلى شراء 4 غواصات ضمن جهود تطوير القدرات البحرية.

تحديث البحرية المصرية شمل شراء 4 غواصات

وأضاف موسى، خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تصنيع الغواصات يتطلب فترات زمنية طويلة، موضحًا أن الحصول على غواصة جديدة يستغرق حاليًا من 8 إلى 10 سنوات، حتى مع توافر التمويل، في ظل تزايد الطلب عليها، بعدما كانت مدة التصنيع قبل زيادة الطلب تصل إلى نحو 7 سنوات.

وأشار إلى أن نسبة التصنيع المحلي لمكونات القطع البحرية بلغت 75%، مؤكدًا استمرار العمل على تطوير صناعة السفن والغواصات البحرية، بما يدعم قدرات التصنيع المحلي في هذا المجال.

وتطرق موسى إلى منظومات الطائرات غير المأهولة، قائلًا إن مصر تمتلك طائرات «درون» ومسيرات، إلى جانب منظومات متطورة، معربًا عن سعادته بما وصفه بالتقدم في القدرات والتجهيزات.

وأضاف: «اللي عايز يضايق يضايق، لكن أنا فرحان جدًا»، في إشارة إلى موقفه من تطور القدرات العسكرية المصرية، مؤكدًا امتلاك منظومات متطورة في هذا المجال.

وتناولت تصريحات موسى تحديث القوات البحرية، وتطوير صناعة السفن والغواصات، وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي، إلى جانب امتلاك منظومات الطائرات غير المأهولة.

القوات البحرية الصناعات البحرية الغواصات الدرون

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