يلجأ بعض الأشخاص إلى الوصفات الطبيعية لتخفيف آلام الركبة واليدين والمفاصل، ويأتي الكركم ضمن المكونات التي تُستخدم في هذه الوصفات، سواء بإضافته إلى الطعام أو مزجه بمكونات أخرى وتطبيقه على الجلد.

آلام الركبة وخشونة المفاصل.. هل يساعد الكركم في تخفيفها؟

من المهم التفرقة بين الفوائد المحتملة للكركمين عند تناوله أو دراسته في مستحضرات محددة، وبين وضع مسحوق الكركم مباشرة على الجلد، إذ لا تتوافر أدلة علمية قوية تثبت أن هذه الطريقة تعالج آلام المفاصل أو خشونتها، كما أوضحته خبيرة الطب البديل هند مأمون من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد.

ماذا يحدث عند وضع الكركم على المفاصل؟

قد يلاحظ بعض الأشخاص شعورًا بالدفء أو تغيرًا مؤقتًا في ملمس الجلد عند استخدام خلطات الكركم، لكن ذلك لا يعني بالضرورة حدوث تحسن في المفصل نفسه.

وتشمل الأمور التي ينبغي معرفتها ما يلي:

1. احتمال تهيج الجلد

قد يسبب الكركم أو المكونات المضافة إليه تهيجًا أو حساسية لدى بعض الأشخاص، خاصة أصحاب البشرة الحساسة، لذلك لا يُنصح باستخدام الخلطات المجهولة أو وضعها على الجلد المصاب بالجروح.

2. لا يعالج خشونة المفاصل بمجرد وضعه على الجلد

خشونة المفاصل مشكلة ترتبط بتغيرات في الغضروف والأنسجة المحيطة بالمفصل، ولا توجد أدلة كافية على أن وضع مسحوق الكركم على الركبة أو اليد يعالج هذه التغيرات.

3. لا يزيل التورم بصورة مضمونة

إذا كان المفصل متورمًا أو ساخنًا أو مؤلمًا، فلا ينبغي الاعتماد على الكركم باعتباره علاجًا، لأن هذه الأعراض قد تنتج عن أسباب مختلفة تحتاج إلى تقييم طبي.

4. قد يترك بقعًا على الجلد والملابس

يتميز الكركم بلونه الأصفر القوي، وقد يترك آثارًا يصعب إزالتها من بعض الأقمشة والأسطح.

هل الكركم مفيد لآلام المفاصل؟

تشير بعض الدراسات إلى أن مستحضرات الكركمين التي تؤخذ عن طريق الفم قد تساعد في تخفيف بعض أعراض خشونة الركبة لدى بعض الأشخاص، لكن الأدلة ما زالت متفاوتة، ولا يمكن تعميم النتائج على جميع المرضى أو اعتبار الكركم بديلًا عن العلاج الطبي.

كما أن المكملات المركزة قد تسبب آثارًا جانبية وتتداخل مع بعض الأدوية، لذلك يُفضل استشارة الطبيب قبل استخدامها، خاصة لمن يتناولون أدوية بانتظام.

أما استخدام الكركم في الطعام بكميات معتادة، فيُعد طريقة شائعة للاستفادة منه ضمن نظام غذائي متوازن.

كيف تتعاملين مع آلام المفاصل بطريقة صحيحة؟

إذا كنتِ تعانين من آلام الركبة أو اليدين، فهناك خطوات يمكن أن تساعد بحسب سبب الألم:

تجنبي الحركات التي تزيد الألم، مع الحفاظ على الحركة المناسبة بدلًا من الراحة التامة لفترات طويلة.

استخدمي الكمادات المناسبة وفق طبيعة المشكلة، فالبرودة قد تساعد في تخفيف التورم الحديث، بينما قد تفيد الحرارة بعض حالات التيبس.

حافظي على وزن صحي لتقليل الضغط على مفاصل الركبتين.

استشيري الطبيب إذا استمر الألم أو تكرر أو أثر في الحركة اليومية.

متى يجب الانتباه؟

آلام الركبة وخشونة المفاصل.. هل يساعد الكركم في تخفيفها؟

إذا ظهر تورم مفاجئ وشديد في المفصل، أو أصبح أحمر وساخنًا، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، فيجب طلب التقييم الطبي العاجل لاحتمال وجود التهاب يحتاج إلى علاج سريع.