الكركم والثوم الأبرز.. 7 مكونات للتخلص من جرثومة المعدة طبيعيا

جرثومة المعدة ( H. pylori ) هي نوع من البكتيريا التي تُصيب المعدة، مُسببةً قرحة المعدة، وفي بعض الحالات، سرطان المعدة، وبينما يُعد العلاج بالمضادات الحيوية هو الأسلوب المُعتاد للقضاء على جرثومة المعدة ، إلا أن هناك علاجات طبيعية تُساعد في عملية العلاج.

أشارت الأبحاث إلى أن بعض العلاجات الطبيعية تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا قد تكون مفيدة ضد جرثومة المعدة (H. pylori) ، تشمل هذه العلاجات مواد مثل، والبروبيوتيك، والشاي الأخضر، وغيرها، قد تعمل هذه العلاجات عن طريق تثبيط نمو البكتيريا، أو تقليل قدرتها على الالتصاق ببطانة المعدة، أو تعزيز استجابة الجهاز المناعي

طرق طبيعية لعلاج جرثومة المعدة

- الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على الكاتيكينات، التي لها تأثيرات مضادة للبكتيريا، وقد يساهم الاستهلاك المنتظم للشاي الأخضر في تقليل استعمار جرثومة الملوية البوابية في الجهاز الهضمي.

- العسل

بفضل خصائصه المضادة للميكروبات، يُمكن للعسل، وخاصة عسل مانوكا ، أن يُثبط نمو جرثومة المعدة (H. pylori) ، وقد يُساعد إدخال العسل في النظام الغذائي على السيطرة على عدوى جرثومة المعدة .

- الثوم

ثبت أن للثوم خصائص مضادة للميكروبات ضد مجموعة واسعة من مسببات الأمراض، بما في ذلك جرثومة المعدة (H. pylori )، ويمكن أن يدعم تناول الثوم بانتظام دفاع الجسم ضد عدوى جرثومة المعدة

- جذر عرق السوس

أظهرت جذور عرق السوس قدرة على تثبيط نمو جرثومة المعدة (H. pylori) ، وقد تساعد أيضاً في علاج قرحة المعدة، مما يوفر فائدة مزدوجة.

- زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على مركبات ذات فعالية مضادة للبكتيريا ضد جرثومة المعدة (H. pylori) ، وقد يُشكل استخدام زيت الزيتون في الطهي علاجاً طبيعياً للحد من الإصابة

- الكركم

يُظهر الكركمين ، وهو المركب النشط في الكركم، خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، وتشير الدراسات إلى أن الكركم قد يساعد في تقليل الالتهاب الناجم عن عدوى جرثومة المعدة (H. pylori) وتثبيط نمو البكتيريا.

- الصبار

يُعدّ الصبار علاجًا طبيعيًا آخر يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا ومُعالجة، ويمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص في تهدئة بطانة المعدة وتعزيز شفاء القرح المرتبطة بعدوى جرثومة المعدة (H. pylori) .