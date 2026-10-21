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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أسعار بيجو 307 موديل 2007 المستعملة في مصر

بيجو 307
بيجو 307
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، ‏منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏‏السيارات ‏‏‏‏‏المستعملة ‏ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من المبلغ الذي ‏سيدفعونه حال شراء ‏‏‏‏سيارة ‏جديدة.‏

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏‏السيارات ‏‏لفتت ‏أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، وكان من بينها ‏‏السيارة بيجو 307 موديل 2007.‏

تعتمد السيارة على محرك بنزين رباعي الأسطوانات (4 سلندر) بسعة 1.6 لتر (1587 سي سي) كامة مزدوجة 16 صباب، ينتج قوة 110 حصان عند 5750 دورة في الدقيقة، وعزم دوران أقصى يصل إلى 147 نيوتن/متر عند 4000 دورة في الدقيقة. 

يوفر هذا المحرك تسارعاً من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 11.7 ثانية للنسخة المانيوال، وتصل سرعتها القصوى إلى 190 كم/ساعة، وتتصل السيارة بخيارين من نواقل الحركة؛ الأول مانيوال من 5 سرعات، والثاني أوتوماتيك بتكنولوجيا Tiptronic من 4 سرعات (من نوع AL4 الشهير). تستهلك السيارة متوسط 7.2 لتر من الوقود لكل 100 كم في الدورة المدمجة، وتنخفض إلى 5.8 لتر/100 كم على الطرق السريعة، بينما يبلغ سعة خزان الوقود 60 لتراً، وتعمل السيارة بنظام الجر الأمامي للعجلات.

وعن سعر بيجو 307 موديل 2007‏‏‏‏‏‏‏، فيأتي بمتوسط 340 ألف جنيه، ‏‏‏‏‏‏وقد ‏يختلف بعض الشيء بحسب الحالة الفنية للسيارة.‏

السيارات المستعملة سيارة جديدة بيجو 307 موديل 2007 بيجو بيجو 307

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أسعار بيجو 307 موديل 2007 المستعملة في مصر

بيجو 307
بيجو 307
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