مواصفات سلسلة ريدمي نوت 17 الجديدة

أطلقت شاومي سلسلة REDMI Note 17 الجديدة، التي تضم هواتف REDMI Note 17 وREDMI Note 17 Pro 5G وREDMI Note 17 Pro Max 5G، مع التركيز على البطارية والمتانة والشحن السريع.

ويأتي إصدار Pro Max ببطارية سعتها 10 آلاف مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط والشحن العكسي بقدرة 27 واط. ويحصل إصدار Pro على بطارية سعتها 8340 مللي أمبير وشحن بقدرة 67 واط، بينما يضم الإصدار الأساسي بطارية سعتها 7700 مللي أمبير وشحنًا بقدرة 45 واط.

وتتميز طرازات Pro بشاشة AMOLED قياس 6.83 بوصة بدقة 1.5K وسطوع يصل إلى 3500 شمعة، فيما يأتي الإصدار الأساسي بشاشة قياس 6.99 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز.

ويعمل إصدار Pro Max بمعالج Snapdragon 6 Gen 5، ويعتمد إصدار Pro على معالج Snapdragon 6s Gen 4، بينما يعمل الإصدار الأساسي بمعالج Snapdragon 6s 4G Gen 2.

وتضم السلسلة كاميرات رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع درجات متقدمة من مقاومة المياه والغبار وحماية الشاشة.

وتشمل عروض الإطلاق سماعات وساعات وأساور ذكية بحسب الطراز، إلى جانب استبدال البطارية خلال 36 شهرًا، واستبدال الشاشة والغطاء الخلفي خلال 24 شهرًا وفق الشروط المعلنة. كما توفر شاومي تحديثات أمنية تمتد إلى ست سنوات لبعض الطرازات.