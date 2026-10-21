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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاشات عملاقة ومأزق سعري.. تسريبات تكشف عن سلسلة سامسونج Galaxy S27

Galaxy S27
Galaxy S27
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة سامسونج، لإطلاق سلسلتها الرائدة الجديدة من الهواتف الذكية Galaxy S27 في مطلع عام 2027. ورغم أن الموعد الرسمي لا يزال بعيدا، تشهد الأوساط التقنية تدفقا متزايدا للتسريبات والشائعات التي تقدم صورة واضحة عما يمكن انتظاره من هواتف الجيل القادم.

تصميم مألوف وأحجام شاشات متدرجة

أظهرت صور متداولة لواقيات الشاشة أن النسخة القياسية Galaxy S27 ستأتي بالشاشة الأصغر حجما بمقاس 6.27 بوصة، بينما ستأتي نسخة Galaxy S27 Plus بشاشة أكبر قياس 6.66 بوصة، أما النسخة الأعلى كفاءة Galaxy S27 Ultra فستحمل شاشة ضخمة بمقاس 6.89 بوصة.

ويبدو أن سامسونج تتجه للاحتفاظ بلغة التصميم المعتمدة في الجيل الحالي دون تغييرات جذرية، حيث تظهر الأجهزة بحواف منحنية وثقب في منتصف أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية، مع ملاحظة تقليص سمك الحواف المحيطة بشاشة طراز ألترا بشكل طفيف مقارنة بالإصدارات السابقة.

غموض يحيط بطراز Pro الجديد

تداولت التقارير خلال الأسابيع الماضية أنباء عن نية الشركة تقديم طراز رابع جديد تحت اسم Galaxy S27 Pro بشاشة قياس 6.47 بوصة لتوسط الفجوة بين الطراز القياسي وطراز بلس. 

إلا أن غياب هذا الإصدار عن تسريبات واقيات الشاشة الأخيرة يرجح احتمالين إما أن التصميم لا يزال قيد التطوير والضبط النهائي، أو أن الشركة قررت صرف النظر عن إطلاق هذا الطراز كليا.

واقيات شاشة Galaxy S27

الذاكرة والمساحة وتحديات ارتفاع التكلفة

كشف تسريب جديد عبر منصة إكس عن خيارات الذاكرة المتوقعة ومن المرجح أن يأتي الإصدار المباشر وإصدار بلس بذاكرة عشوائية تصل إلى 8 أو 12 جيجابايت مع مساحات تخزين سعة 256 أو 512 جيجابايت. 

وفي حال اعتماد طراز برو، فسيتم تزويده بذاكرة عشوائية سعة 12 جيجابايت، أما طراز ألترا فسيحصل على ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

وأشار التسريب أيضا إلى تحدي ارتفاع أسعار المكونات الإلكترونية وقطع الذاكرة عالميا، مما قد يدفع سامسونج لاستخدام تقنيات تخزين مختلفة عبر طرز السلسلة للحد من التكاليف. 

كما قد ينعكس هذا الارتفاع على سعر البيع النهائي للمستهلك، إلى جانب احتمال تقليص العروض الترويجية الاعتيادية مثل ترقية سعة التخزين مجانا عند الطلب المسبق.

النظام البرمجي وعروض الإطلاق

من المتوقع أن تنطلق السلسلة بنظام التشغيل وواجهة المستخدم الجديدة One UI 9.5 من سامسونج.

ورغم احتمالات زيادة الأسعار، تشير التقديرات إلى أن الشركة ستوفر حزمة من حوافز الشراء المبكر، تشمل تخفيضات على سماعات Galaxy Buds والساعات الذكية، بالإضافة إلى قسائم شراء للشواحن واشتراكات مجانية في خدمات جوجل لمدة تصل إلى عام.

Galaxy S27 سامسونج تسريبات واقيات شاشة Galaxy S27

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