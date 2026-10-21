ويتكوف: المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا ستستمر على المستوى الفني

أكد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، استمرار المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرنيا؛ على المستوى الفني؛ سعيًا لإنهاء الحرب.

وكتب ويتكوف - في منشور على حسابه بمنصة (إكس) - أن المناقشات التي أجريت في أوسلو وسانت بطرسبرج كانت بناءة وستستمر في شكل محادثات ثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا على المستوى الفني.

قائلًَا "في أوسلو وسانت بطرسبرج، التقينا أنا وجاريد كوشنر بقادة أوكرانيين وروس وأوروبيين للمضي قدماً في مهمة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب. وفي سانت بطرسبرج، التقينا ب(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين للبناء على التقدم الذي أحرزناه في أوسلو خلال اجتماعنا مع الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي ومناقشة إطار السلام".

وأشار إلى أنه على الرغم من بقاء الكثير من العمل المهم الذي يتعين القيام به، إلا أن ترامب يظل ملتزمًا بإنهاء هذه الحرب وتحقيق سلام شامل ودائم يضمن الأمن والازدهار للأجيال القادمة.