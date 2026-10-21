صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026، الذي نفذ على مدار عدة أيام بعدد من القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية، بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات من الجانبين.

اشتمل التدريب على عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية في مختلف الموضوعات، لتوحيد المفاهيم العملياتية وتحقيق الدمج والتجانس بين العناصر المشاركة، كما نفذت العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية بكفاءة واقتدار.

كما نفذت عملية تزويد الطائرات بالوقود في الجو، وأعمال الاعتراض الجوي لصد هجوم جوي معاد، والتي عكست مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راق وقدرة عالية على إدارة العمليات الجوية المشتركة بنجاح.

حضر المرحلة الختامية للتدريب اللواء مارك لو بول، قائد القوات الجوية الفرنسية، وعدد من قادة القوات الجوية المصرية والفرنسية، والسفير الفرنسي، ووفد من ممثلي السفارة الفرنسية بالقاهرة.

يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ سلسلة من التدريبات المشتركة التي تجريها القوات المسلحة المصرية مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة.