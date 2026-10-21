هنا شيحة بإطلالة سوداء على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي

خطفت الفنانة هنا شيحة الأنظار خلال ظهورها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي، بإطلالة سوداء اتسمت بالبساطة والجرأة، حيث اختارت فستانًا قصيرًا بتصميم مجسّم أبرز رشاقتها، وجاء بحمالات رفيعة وقصة مفتوحة عند منطقة الصدر، ليمنحها مظهرًا أنيقًا وعصريًا.

هنا شيحة بإطلالة سوداء أنيقة على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي..

ونسقت هنا شيحة إطلالتها مع جوارب سوداء شفافة وحذاء أسود بكعب عالٍ، فيما اعتمدت تسريحة شعر نصف مرفوعة مع ترك خصلات منسدلة بتموجات ناعمة على كتفيها، واختارت أقراطًا لامعة وإكسسوارات بسيطة أكملت بها أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجًا بألوان دافئة أبرز ملامحها، مع أحمر شفاه بدرجة هادئة، لتظهر بإطلالة متناسقة تجمع بين الأنوثة والطابع الكلاسيكي.

وجاءت إطلالة هنا شيحة لتضيف حضورًا لافتًا إلى اختيارات النجمات على السجادة الحمراء في الجونة، حيث تتجه الأنظار مع كل دورة من المهرجان إلى تفاصيل الأزياء والإكسسوارات التي تختارها الفنانات، في واحدة من أبرز المناسبات الفنية التي تحظى باهتمام واسع من الجمهور ومحبي الموضة.