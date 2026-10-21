يُعد العسل الأسود بالطحينة من أشهر الأطعمة الشعبية على المائدة المصرية، خاصة في وجبة الإفطار، إذ يجمع بين المذاق الحلو والقوام الكريمي، ويحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم. لكن ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة معًا؟ وهل يساعد هذا الخليط على علاج الأنيميا وزيادة الوزن ومنح الجسم الطاقة؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟

يحتوي العسل الأسود على الكربوهيدرات وبعض المعادن، أبرزها الحديد والبوتاسيوم والكالسيوم بنسب تختلف حسب المنتج، بينما توفر الطحينة المصنوعة من السمسم الدهون غير المشبعة والبروتين وبعض المعادن. ومع ذلك، فإن الفوائد المحتملة تعتمد على الكمية المتناولة والنظام الغذائي العام، بحسب ما نشره موقع webmd.

ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟

1. يمنح الجسم الطاقة

يحتوي العسل الأسود على السكريات التي يستخدمها الجسم مصدرًا للطاقة، بينما توفر الطحينة الدهون التي تساهم في زيادة محتوى الوجبة من السعرات الحرارية.

لذلك، يمكن أن يكون هذا الخليط جزءًا من وجبة إفطار تمنح الجسم الطاقة لبدء اليوم، خاصة عند تناوله مع الخبز ومصدر آخر للبروتين.

لكن الإفراط في تناوله قد يرفع كمية السعرات الحرارية المستهلكة، لذلك يُفضل الاعتدال في الكمية.

2. قد يساعد على دعم مستويات الحديد

يحتوي العسل الأسود على الحديد غير الهيمي، وهو نوع الحديد الموجود في المصادر النباتية، ويمكن أن يساهم في الحصول على جزء من الاحتياجات اليومية منه.

لكن لا ينبغي الاعتماد على العسل الأسود والطحينة وحدهما لعلاج الأنيميا، لأن فقر الدم قد ينتج عن نقص الحديد أو نقص فيتامين ب12 أو الفولات أو أسباب أخرى تحتاج إلى تشخيص.

ولتحسين امتصاص الحديد النباتي، يمكن تناول مصدر لفيتامين ج، مثل البرتقال أو الجوافة أو الفلفل الحلو، ضمن الوجبة.

ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟

3. يمد الجسم بالكالسيوم

تحتوي الطحينة المصنوعة من السمسم على الكالسيوم، الذي يساهم في الحفاظ على صحة العظام والأسنان، إلى جانب دوره في انقباض العضلات ونقل الإشارات العصبية.

وتختلف كمية الكالسيوم في الطحينة حسب طريقة تصنيعها وما إذا كان السمسم مقشورًا أم غير مقشور، لذلك لا يمكن اعتبار جميع أنواع الطحينة متساوية في محتواها الغذائي.

كما أن الحفاظ على صحة العظام يتطلب نظامًا غذائيًا متوازنًا يوفر الكالسيوم وفيتامين د والبروتين، إلى جانب النشاط البدني المناسب.

4. يوفر الدهون الصحية والبروتين

تحتوي الطحينة على دهون غير مشبعة، إضافة إلى البروتين النباتي، وهما عنصران مهمان ضمن النظام الغذائي المتوازن.

وقد تساعد الدهون الموجودة في الطحينة على زيادة الشعور بالشبع، بينما يساهم البروتين في الحفاظ على العضلات ودعم وظائف الجسم المختلفة.

لكن الطحينة غنية بالسعرات الحرارية، ولذلك فإن تناول كميات كبيرة منها قد يؤدي إلى زيادة إجمالي السعرات اليومية دون الانتباه.

5. قد يساعد على زيادة الوزن عند تناوله بكميات كبيرة

يلجأ بعض الأشخاص إلى تناول العسل الأسود بالطحينة بهدف زيادة الوزن، نظرًا لاحتوائه على كمية مرتفعة نسبيًا من الطاقة.

ويمكن أن يساعد هذا الخليط على زيادة الوزن إذا أدى تناوله بانتظام إلى استهلاك سعرات حرارية أكثر مما يحرقه الجسم، لكنه لا يؤدي إلى زيادة الوزن تلقائيًا لدى الجميع.

أما الأشخاص الذين يرغبون في الحفاظ على وزنهم أو خفضه، فيمكنهم تناوله بكميات صغيرة ضمن احتياجاتهم اليومية من الطاقة.

6. يساهم في الحصول على بعض المعادن المهمة

يحتوي العسل الأسود والطحينة على مجموعة من المعادن، مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم، لكن الكميات تختلف بحسب نوع المنتج ومقدار ما يتم تناوله.

وتشارك هذه المعادن في وظائف مختلفة، منها عمل العضلات والأعصاب وتكوين خلايا الدم والحفاظ على صحة العظام.

ومع ذلك، لا يعني احتواء الطعام على هذه العناصر أنه يعالج نقصها بمفرده، خاصة إذا كان النقص شديدًا أو مرتبطًا بمشكلة صحية.

هل العسل الأسود بالطحينة يعالج الأنيميا؟

لا يمكن اعتبار العسل الأسود بالطحينة علاجًا كافيًا للأنيميا، حتى وإن كان العسل الأسود يحتوي على الحديد.

فامتصاص الحديد من المصادر النباتية أقل عمومًا من امتصاصه من المصادر الحيوانية، كما أن كمية الحديد التي يحصل عليها الشخص من الوجبة قد لا تكفي لعلاج النقص الموجود لديه.

إذا كنتِ تعانين من التعب المستمر أو الشحوب أو الدوخة أو ضيق التنفس مع المجهود، فمن المهم إجراء التقييم الطبي المناسب، لأن هذه الأعراض قد ترتبط بالأنيميا أو أسباب أخرى. ويحدد الطبيب الحاجة إلى تحاليل الدم والعلاج بناءً على السبب.

أضرار الإفراط في تناول العسل الأسود والطحينة

رغم احتواء الخليط على عناصر غذائية مفيدة، فإن تناوله بكميات كبيرة قد يؤدي إلى بعض المشكلات، ومنها:

ارتفاع السعرات الحرارية: لأن الطحينة غنية بالدهون والطاقة، ما قد يساهم في زيادة الوزن عند الإفراط.

لأن الطحينة غنية بالدهون والطاقة، ما قد يساهم في زيادة الوزن عند الإفراط. ارتفاع سكر الدم: يحتوي العسل الأسود على نسبة مرتفعة من السكريات، لذلك يجب على مرضى السكري مراعاة الكمية ومتابعة مستويات السكر وفق إرشادات الطبيب.

يحتوي العسل الأسود على نسبة مرتفعة من السكريات، لذلك يجب على مرضى السكري مراعاة الكمية ومتابعة مستويات السكر وفق إرشادات الطبيب. اضطرابات الجهاز الهضمي: قد يشعر بعض الأشخاص بالامتلاء أو عدم الراحة عند تناول كميات كبيرة من الطحينة بسبب محتواها من الدهون.

قد يشعر بعض الأشخاص بالامتلاء أو عدم الراحة عند تناول كميات كبيرة من الطحينة بسبب محتواها من الدهون. الحساسية: قد يسبب السمسم تفاعلات تحسسية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية السمسم، وقد تكون بعض التفاعلات شديدة.

ما الكمية المناسبة من العسل الأسود بالطحينة؟