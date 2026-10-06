العسل الأسود «اتظلم».. طبيب يكشف حقائق عن لاتتوقعها عنه

ارتباط العسل الأسود في أذهان كثيرين بأنه مجرد مصدر للسكر، فإن تركيبته الغذائية تحمل مفاجأة مهمة؛ فهو لا يحتوي على السكريات فقط، بل تتركز بداخله مجموعة من المعادن، من بينها الحديد والكالسيوم والماغنسيوم والسيلينيوم.

ويوضح الدكتور أحمد أبو الريش أن العسل الأسود تعرض للظلم مرتين: الأولى عندما تم تجاهل احتوائه على الحديد، والثانية عندما جرى اختزاله في كونه مجرد سكر.

ويشرح أبو الريش الفرق بين العسل الأسود المصري وما يُعرف عالميًا باسم المولاسيس (Molasses)، موضحًا طريقة إنتاجه ومراحل تركيز السكر والمعادن، وهل يمكن الاعتماد عليه فعلًا في علاج الأنيميا أم أن الأمر ليس بهذه البساطة.

وأشار إلى أن المولاسيس في أوروبا وأمريكا يعد منتجًا ثانويًا ينتج خلال صناعة السكر، وتكون نسبة السكر فيه أقل، بينما تتركز فيه المعادن بصورة أكبر، في حين أن العسل الأسود في مصر يُنتج كمنتج أساسي، وتوجد مصانع مخصصة لإنتاجه، وغالبًا ما يعتمد إنتاجه على قصب السكر.

كيف يُصنع العسل الأسود؟

وبحسب أبو الريش، يتم استخلاص عصير القصب، ثم غليه في أحواض كبيرة، ومع تبخر الماء تدريجيًا يصبح العصير أكثر سمكًا وتركيزًا، ومع استمرار الغلي ترتفع نسبة السكر وتتركز المعادن، ويتحول اللون إلى البني الداكن.

وأوضح أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية من المولاسيس، وهي Light الناتج عن الغلي الأول، وDark الناتج بعد الغلي الثاني، وBlackstrap الناتج بعد الغلي الثالث، ويكون الأخير أعلى في المعادن وأقل في السكر.

وأضاف أن العسل الأسود المصري يكون غالبًا أقرب إلى النوعين الثاني والثالث، بحسب طريقة التصنيع.

هل العسل الأسود مجرد سكر؟

أكد أبو الريش أن هناك فرقًا بين العسل الأسود والسكر الأبيض، موضحًا أن السكر الأبيض يُعد مصدرًا للسعرات الحرارية دون القيمة الغذائية التي توفرها المعادن، بينما يحتوي العسل الأسود، إلى جانب السكر، على عدد من المعادن مثل الحديد والكالسيوم والماغنسيوم والسيلينيوم.

وأشار إلى أن ذلك لا يعني إمكانية تناول العسل الأسود بكميات كبيرة، خاصة بالنسبة إلى مرضى السكري ومقاومة الإنسولين، موضحًا أن من يبحث عن الحديد أو الكالسيوم يمكنه الحصول عليهما من مصادر غذائية أخرى دون زيادة كمية السكريات والسعرات.

العسل الأسود مع الطحينة.. هل هو اختيار جيد؟

ولفت أبو الريش إلى أن إضافة العسل الأسود إلى الطحينة يمكن أن تكون تركيبة غذائية مفيدة، موضحًا أن الدهون الموجودة في الطحينة قد تقلل من سرعة امتصاص السكر، إلى جانب إضافة القيمة الغذائية للسمسم، الذي يعد بدوره مصدرًا للحديد والكالسيوم النباتي.

هل يعالج الأنيميا؟

وحذر أبو الريش من الاعتماد على العسل الأسود كعلاج لأنيميا نقص الحديد، مؤكدًا أن الإجابة هي لا، لأن الحديد الموجود فيه من الحديد النباتي، وامتصاصه يكون أقل من الحديد الهيمي الموجود في المصادر الحيوانية.

وأكد أبو الريش أن العسل الأسود يحتوي بالفعل على الحديد، وليس صحيحًا أنه يخلو منه، لكنه في الوقت نفسه ليس علاجًا كافيًا لأنيميا نقص الحديد.

كما أوضح أنه يحتوي على معادن مفيدة لا توجد في السكر الأبيض، وأن تناوله مع الطحينة يمكن أن يكون اختيارًا غذائيًا جيدًا، مع ضرورة تذكر أن العسل الأسود يظل مصدرًا مرتفعًا للسكر، ولذلك لا يُنصح بالإفراط في تناوله.