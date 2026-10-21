إيران: لم نتلق ردًا من السعودية والحوثيين على عرض الوساطة.. وأمريكا أغلقت الطريق أمام التفاوض

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده لم تتلق ردا من السعودية أو من جماعة الحوثيين في اليمن على عرضها المساعدة في التوسط لإنهاء القتال بينهما، وذلك بعد تكثيف الحوثيين المتحالفين مع طهران ضرباتهم على المملكة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وعرض عراقجي المساعدة في تسهيل الحوار مع تكثيف الحوثيين المتحالفين مع إيران لضرباتهم على المملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا الشهر.

طاولة المفاوضات ما زالت قائمة مع واشنطن

وفي سياق منفصل، أكد عراقجي أن طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة ما زالت قائمة، ملقيا باللوم على واشنطن في إغلاق الطريق أمام التفاوض.

ونقلت قناة "العالم" الرسمية عن عراقجي قوله، الثلاثاء، إن موقف إيران تجاه مضيق هرمز "شفاف وواضح وسبق أن أكدنا عليه"، مشددا على ضرورة أن تقبل الولايات المتحدة بالشروط الإيرانية حتى يتسنى إعادة فتح الممر المائي الحيوي.