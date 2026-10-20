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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هنا شيحة: محمد خان غيّر نظرة المخرجين لى بعد فيلم قبل زحمة الصيف

هنا شيحة
هنا شيحة
علا محمد

كشفت الفنانة هنا شيحة أن تعاونها مع المخرج الراحل محمد خان فى فيلم «قبل زحمة الصيف» غيّر صورتها لدى عدد من المخرجين، بعدما كانت محصورة فى أدوار ارتبطت بكونها فنانة عاشت خارج مصر وتتحدث الإنجليزية.

وأوضحت أن خان منحها فرصة لتقديم شخصية مختلفة عن الأدوار التى اعتاد الجمهور رؤيتها فيها، جاء ذلك خلال ندوة «المرأة فى سينما محمد خان» ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الجونة السينمائى.

وقالت هنا شيحة إن محمد خان كان يمتلك تصورًا واضحًا لشخصية «هالة» التى قدمتها فى فيلم قبل زحمة الصيف، وحرص على إبعادها عن الصورة النمطية للمرأة التى تعتمد على مظهرها الخارجى، من خلال تقديم شخصية تجمع بين الجمال العادى والجاذبية التى تظهر فى مواقف معينة.

وأضافت: «خان قالى إن هالة مش ست شكلها جذابة ومثيرة فى فيلم قبل زحمة الصيف، لكنها ست حلوة وعادية، ولما تتشيك تبان إنها مثيرة من جوه، مش من بره، وأنا قلت له إن ده صعب، لأنى مش شايفة نفسى بالشكل ده، لكنه قالي: أنا عارف، وإنتى مناسبة للدور».

وأوضحت أن رؤية محمد خان ساعدتها على فهم الشخصية من زاوية مختلفة، خاصة أنها كانت مصنفة فى تلك الفترة باعتبارها الفنانة التى عاشت خارج مصر وتتحدث الإنجليزية، وتقدم أدوارًا محددة، وهو ما تغير بعد تعاونها معه.

وختمت: «أنا وقتها كنت متصنفة إنى الفنانة اللى كانت عايشة بره وبتتكلم إنجليزى وليها أدوار معينة، لكن محمد خان غيّر رؤية المخرجين ليا، وخلانى أظهر فى مساحة مختلفة تمامًا عن اللى الناس كانت متوقعاها منى».

الفنانة هنا شيحة هنا شيحة قبل زحمة الصيف محمد خان خان

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