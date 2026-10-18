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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

اعتذرت له بعد 10 سنوات.. إلهام شاهين تكشف موقفها مع محمد خان

ندوة محمد خان فى مهرجان الجونة
ندوة محمد خان فى مهرجان الجونة
أحمد إبراهيم   -  
سعيد فراج

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن موقفا جمعها بالمخرج محمد خان بسبب فيلم “أحلام هند وكاميليا” حيث اختارها لأحدى الادوار في العمل. 

وقالت إلهام شاهين فى ندوة رجال محمد خان في مهرجان الجونة السينمائي: إننى اليوم اعتذر لمحمد خان وندم شديد بالنسبة لى أنى لم أكمل معه تصوير فيلم “أحلام هند وكاميليا” حيث استبعدني من العمل نتيجة اصراري للسفر الى الخارج دون موافقته على الرغم من أنه لم يكن قد بدا تصوير العمل وقرر أن يستبعدني تماما. 

وأضافت إلهام شاهين : فى كل المناسبات التى جمعتنا بعد ذلك لم يصافحني تماما وكان هناك موقف صعب وهو عندما كان رئيس لجنة تحكيم فى مهرجان قرطان وكنت أشارك بفيلم “يا دنيا يا غرامي” ظننت أنه قد ينكل بالفيلم الا انني فوجئت بأن الفيلم حيل على جائزة وحصلت ايضا على جائزة. 

رحلة محمد خان

ولد محمد خان في القاهرة لأب باكستاني وأم مصرية، ونشأ في أجواء ارتبطت مبكرا بشغفه بالفن السابع، إذ كان منزل أسرته يطل على سينما مكشوفة، لتصبح شاشة العرض نافذته الأولى على عالم الأفلام، التي تحولت مع الوقت من جزء من يومياته إلى مهنة ورسالة فنية شكلت مسيرته.

وقدم خان على مدار مشواره رؤية سينمائية مميزة، استلهمت تفاصيلها من الشارع المصري وحياة الناس، ونجح من خلالها في تقديم مجموعة من الأفلام التي أصبحت جزءا من ذاكرة الجمهور، بالتعاون مع نخبة من نجوم التمثيل والكتاب، متناولا قضايا اجتماعية وحكايات إنسانية عكست تفاصيل المجتمع وتحولاته.

وتأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، التي تقام خلال الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر 2026، وتشمل مجموعة متنوعة من العروض السينمائية والندوات والبرامج، بمشاركة أفلام من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مبادرات تستهدف دعم وتطوير مشروعات السينما العربية. 

محمد خان المخرج محمد خان إلهام شاهين الفنانة إلهام شاهين

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