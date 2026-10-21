تقرير أوروبي: 19.5 مليون سوداني يواجهون انعدام الأمن الغذائي وسط تصاعد العنف والانتهاكات

يواجه نحو 19.5 مليون شخص في السودان انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، وسط استمرار النزاع وتصاعد أعمال العنف والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، فيما يفتقر نحو 17 مليون شخص إلى مياه الشرب المأمونة، ويحتاج قرابة 29 مليوناً إلى مساعدات غذائية إنسانية، بحسب تقرير لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء.

وحذّرت الوكالة في تقرير حديث لها اليوم الأربعاء من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، في ظل تعطل سلاسل الإمداد وتراجع القدرة على إيصال المساعدات، واتساع رقعة الفقر والمخاطر التي تهدد المدنيين، لا سيما في المناطق التي شهدت حصارات ومعارك عنيفة.

وأوضح التقرير أن عدد الأشخاص المعرضين لخطر العنف ارتفع بنسبة 350% خلال الفترة من عام 2023 حتى منتصف عام 2025، في مؤشر على اتساع التداعيات الإنسانية للنزاع.

وعلى الصعيد الإنساني، كشف التقرير أن نحو 19.5 مليون شخص في السودان واجهوا انعداماً حاداً في الأمن الغذائي خلال عامي 2025 و2026، في وقت عانت فيه مناطق عدة من المجاعة أو خطر التعرض لها.

كما حُرم نحو 17 مليون شخص من الوصول إلى مياه الشرب المأمونة، ما زاد من مخاطر تفشي الأمراض وسوء التغذية، بالتزامن مع تضرر البنية التحتية الزراعية وتعطل سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ولفت التقرير إلى أن إيصال المساعدات الإنسانية واجه قيوداً شديدة بسبب الهجمات المسلحة والعراقيل البيروقراطية وإغلاق الطرق ونقص التمويل.

ووفقاً للتقديرات الواردة في التقرير، كان نحو 70% من سكان السودان يعيشون في فقر بحلول أبريل 2026، فيما احتاج قرابة 29 مليون شخص إلى مساعدات غذائية إنسانية حتى فبراير من العام نفسه.

وفيما يتعلق باللجوء، أظهر التقرير أن مواطنين سودانيين تقدموا بنحو 31 ألف طلب لجوء في دول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة به ضمن منظومة الاتحاد (EU+) خلال الفترة من مارس 2025 إلى أغسطس 2026.

واستحوذت اليونان وفرنسا على أكثر من ثلاثة أرباع الطلبات، بواقع 13 ألف طلب في اليونان و11 ألفاً في فرنسا.

وأوضح التقرير أن طلبات اللجوء المقدمة من السودانيين بدأت في الارتفاع مع اندلاع النزاع في أبريل 2023، قبل أن تسجل زيادة حادة خلال عام 2025، وتبلغ مستوى قياسياً في أكتوبر من العام نفسه.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بلغ عدد الطلبات نحو 15 ألفاً، بزيادة تقارب الثلثين مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصبح الجنسية السودانية خامس أكثر الجنسيات تقديماً لطلبات اللجوء في دول منظومة الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري.

وفي المقابل، أصدرت دول المنظومة نحو 20 ألف قرار ابتدائي بشأن طلبات لجوء السودانيين خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وبلغت نسبة الاعتراف الإجمالية 66%.

وسجلت اليونان وفرنسا العدد الأكبر من القرارات، بواقع 8 آلاف قرار في الأولى ونحو 7,900 قرار في الثانية.

وبحسب التقرير، ظل أكثر من 11 ألف طلب لجوء مقدم من سودانيين قيد البت في المرحلة الابتدائية مع بداية أغسطس 2026، بينها نحو 5,400 طلب في اليونان.