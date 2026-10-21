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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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عايزة حقي.. فاطمة ضحية واقعة طبيب بسوهاج تروي تفاصيل صادمة بشأن الاعتداء عليها وفقد عذريتها

أنغام الجنايني مديرة مكتب صدى البلد بسوهاج وفاطمة صاحبة القضية
أنغام الجنايني مديرة مكتب صدى البلد بسوهاج وفاطمة صاحبة القضية
سوهاج _ أنغام الجنايني

في أول ظهور لها صحفيًا وإعلاميًا، خرجت فاطمة، ابنة محافظة سوهاج، عن صمتها لتروي تفاصيل واقعة تتهم فيها أحد الأطباء بالتسبب في إصابتها خلال إجراء تدخل طبي، مؤكدة أنها تطالب بكشف الحقيقة كاملة من خلال الطب الشرعي، وناشدت الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لتمكينها من الحصول على حقها بالقانون.

وفي تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للموقع على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحدثت فاطمة عن معاناتها الصحية، وكشفت تسلسل الأحداث منذ خضوعها للعملية الأولى في أغسطس 2025، وحتى تقدمها ببلاغ رسمي بشأن ما تقول إنها تعرضت له خلال العملية الثانية في سبتمبر 2026.

فاطمة تروي بداية الأزمة.. عملية أولى مرت بسلام وأخرى انتهت باتهامات خطيرة

بدأت فاطمة روايتها بالإشارة إلى معاناتها من قرح بالمعدة ومشكلة البراز المتحجر، موضحة أنها خضعت في أغسطس 2025 لإجراء طبي للتعامل مع تلك المشكلة لدى أحد الأطباء، مؤكدة أن العملية مرت بسلام آنذاك.

وأضافت أنها عندما تعرضت للمشكلة الصحية نفسها مرة أخرى في سبتمبر 2026، قررت التوجه إلى الطبيب ذاته لإجراء العملية مجددًا، وكانت العملية الثانية يوم 18 سبتمبر 2026، وبحسب روايتها، لم تسر الأمور هذه المرة كما حدث في المرة الأولى؛ إذ فوجئت عقب العملية بحدوث نزيف شديد.

وهو ما دفعها إلى البحث عن تفسير لما تعرضت له، والتوجه إلى أكثر من طبيب بمستشفى سوهاج العام وعدد من العيادات الخاصة للاطمئنان على حالتها الصحية.

فحوص طبية واتهامات تنتظر التحقيق

وتابعت فاطمة أنها، عقب عرض حالتها على عدد من الأطباء، أُبلغت، بحدوث تهتك وفض بغشاء البكارة، لتبدأ بعدها رحلة المطالبة بكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولية عما تعرضت له خلال الإجراء الطبي.

وأكدت أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وحررت محضرًا حمل رقم 2762 لسنة 2026 إداري قسم أول سوهاج، كما تقدمت بأكثر من مذكرة إلى المحامي العام لنيابات شمال سوهاج، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الواقعة.

وأوضحت أن مطلبها الأساسي يتمثل في عرضها على الطب الشرعي، حتى تخضع للفحص الطبي المتخصص الذي يمكن أن يساعد في بيان حقيقة الإصابات التي تتحدث عنها، وتحديد طبيعتها ومدى ارتباطها بالإجراء الطبي محل الشكوى.

وبحسب ما ذكرته فاطمة، فإنها لم تتلقَّ الاستجابة التي تنتظرها بشأن مطلبها، وهو ما دفعها إلى الخروج للرأي العام للمرة الأولى، على أمل أن تصل شكواها إلى الجهات المعنية، وأن تحصل على فرصة لإثبات حقيقة ما تعرضت له من خلال الإجراءات الطبية والقانونية المختصة.

«أنا بنتك وبنت الدولة».. مناشدة للرئيس السيسي

وفي ختام حديثها، وجهت فاطمة مناشدة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالبة تدخله لمساعدتها في الوصول إلى الطب الشرعي وكشف حقيقة الواقعة، مؤكدة أنها لا تطلب سوى أن تأخذ حقها بالقانون.

وأشارت إلى أن والدها كان يعمل بالقوات المسلحة برتبة مساعد أول بالمعاش، مستعطفة الرئيس بقولها إنها ابنته وابنة الدولة، وإنها تنتظر إنصافها وتمكينها من إثبات ما تعرضت له عبر الفحص الطبي المتخصص والتحقيقات الرسمية.

وفي انتظار ما تسفر عنه الإجراءات لدى جهات التحقيق المختصة، مع التأكيد على أن تحديد المسؤولية عن الواقعة يظل مرهونًا بالأدلة والتقارير الطبية وما تنتهي إليه التحقيقات، دون الجزم بثبوت الاتهامات قبل الفصل فيها رسميًا.

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