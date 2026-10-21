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الأرصاد تحذر من برودة الليل وفرص سقوط الأمطار.. وهذا موعد استقرار الطقس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تحذر من برودة الليل وفرص سقوط الأمطار.. وهذا موعد استقرار الطقس

الأمطار
الأمطار
رحمة سمير

كشف محمود القياتي، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، موضحًا أن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة على مختلف الأنحاء، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات الليل، ونشاط للرياح يزيد الإحساس بالبرودة، إلى جانب فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق.

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة ليلًا ونشاط للرياح

وقال محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، إن الأجواء الخريفية المستقرة تسود مختلف مناطق الجمهورية، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل.

الأمطار في طور سيناء

وأضاف أن نشاط الرياح ليلًا يزيد من الإحساس بالبرودة، لافتًا إلى انخفاض درجات الحرارة على السواحل الشمالية.

فرص سقوط الأمطار على الوجه البحري

وأوضح المتنبئ الجوي أن امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على تكوّن السحب، ما يؤدي إلى وجود فرص لسقوط الأمطار على مناطق من الوجه البحري.

وأشار إلى أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى ضعيفة، في ظل استمرار استقرار الأجواء بوجه عام.

موعد استقرار الطقس وتوقعات درجات الحرارة

ولفت القياتي إلى أن حالة الاستقرار الجوي من المتوقع أن تستمر حتى الأسبوع المقبل، مع احتمالية حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بداية من الأسبوع.

المخاطر المرورية أثناء هطول الأمطار

وأكد أن الفترة الحالية تتسم بسرعة التقلبات الجوية، وهو ما يستدعي متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة، خاصة مع التغيرات التي قد تطرأ على درجات الحرارة ونشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار.

نصائح للمواطنين مع التقلبات الجوية

وتتطلب الأجواء الحالية الانتباه إلى الفارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلاً، مع ارتداء ملابس مناسبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ومتابعة تحديثات هيئة الأرصاد الجوية بشأن فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح.

الأمطار بطور سيناء

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الخريفية خلال الأيام المقبلة، مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا وفرص محدودة لسقوط الأمطار على بعض المناطق، وسط احتمالات لارتفاع طفيف في درجات الحرارة مع بداية الأسبوع المقبل، مع استمرار تأثر البلاد بالتقلبات الجوية السريعة خلال هذه الفترة من العام.

الأرصاد الليل فرص سقوط الأمطار الأمطار الطقس

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