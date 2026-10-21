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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمطار وارتفاع جديد في الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

كشف محمود القياتي المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقال محمود القياتي خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة على جميع مناطق الجمهورية، متابعا: خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

واضاف أن هناك نسمات ونشاط واضح للرياح ليلا، يعمل على زيادة الشعور بالبرودة ليلا، متابعا: السواحل الشمالية تشهد انخفاض في درجات الحرارة.

ولفت إلى وجود امتداد لمنخفض في طبقات الجو العليا يعمل على تكون السحب وهناك فرص لتساقط الأمطار على مناطق الوجه البحري.

واسترسل: هناك احتمالية ضعيفة لتساقط الأمطار على القاهرة الكبري، منوها بأن استقرار الأجواء مستمر حتى الاسبوع القادم.

ولفت إلى أنه من الممكن أن يكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بداية من الأسبوع القادم، متابعا: الفترة الحالية هي فترة التقلبات الجوية السريعة.

الأرصاد الجوية الأرصاد درجات الحرارة الأمطار

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