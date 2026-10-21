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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار بدمياط وبورسعيد واضطراب بالبحرين.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية لطقس الأربعاء

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وذكر الخبراء ان الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، إلى جانب فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة أحيانا على بعض المناطق خاصة على مناطق من (بورسعيد -دمياط - شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 الى 1.75 متر، واتجاه الرياح: شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5. متر واتجاه الرياح : شمالية غربية، بينما حالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 متر إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح : شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 17

العاصمة الإدارية 28 16

6 أكتوبر 28 16

بنها 26 17

دمنهور 26 16

وادي النطرون 27 17

كفر الشيخ 26 16

بلطيم 25 16

المنصورة 27 17

الزقازيق 27 17

شبين الكوم 26 16

طنطا 26 16

دمياط 25 19

بورسعيد 26 21

الإسماعيلية 28 17

السويس 27 18

العريش 28 16

رفح 27 15

رأس سدر 28 18

نخل 27 14

كاترين 21 12

الطور 27 19

طابا 26 17

شرم الشيخ 31 23

الغردقة 30 20

الإسكندرية 26 18

العلمين 25 17

مطروح 25 16

السلوم 24 17

سيوة 28 15

رأس غارب 29 21

سفاجا 30 22

مرسى علم 31 23

الشلاتين 33 23

حلايب 30 22

أبو رماد 31 21

مرسى حميرة 30 22

أبرق 32 21

جبل علبة 30 23

رأس حدربة 30 22

الفيوم 27 16

بني سويف 27 16

المنيا 28 15

أسيوط 28 15

سوهاج 30 17

قنا 32 18

الأقصر 32 19

أسوان 33 18

الوادي الجديد 30 15

أبوسمبل 31 18

الأرصاد حالة البحر المتوسط الظواهر الجوية شبورة مائية طقس مائل للبرودة

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