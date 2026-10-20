الأرصاد تكشف خريطة الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء

أعلنت «الهيئة العامة للأرصاد الجوية» عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة، غدا الأربعاء، حيث يسود طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد،

حالة الطقس غدا في مصر

وأوضحت الهيئة أنه يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر، مع نصائح باصطحاب جاكيت خفيف أثناء الخروج ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط شبورة مائية مؤثرة صباحًا من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار متفرقة تضرب المحافظات

وتتوافر فرص الأمطار، خلال الطقس غدا، حيث تكون خفيفة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على بعض المناطق خاصة (دمياط - بورسعيد - شمال الوجه البحري) على فترات متقطعة.

وتوجد فرص لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق متفرقة من محافظات مدن القناة وجنوب الوجه البحري ووسط سيناء، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

فيما تنشط الرياح أحيانًا وتتراوح سرعتها من 30 إلى 35 كم/س على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مما يعمل على تلطيف الأجواء.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة ومتابعة النشرات والتحديثات الدورية.