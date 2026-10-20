جمال شعبان يحذر من انتشار الفيروسات مع تقلبات الطقس.. ويوضح الأعراض التي تستدعي زيارة الطبيب

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من زيادة فرص انتشار العدوى التنفسية خلال فترات التقلبات الجوية وانتقال الفصول، مشددًا على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، في ظل التغيرات الملحوظة في درجات الحرارة بين الصباح والظهيرة وساعات الليل.

وأضاف جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن الطقس يشهد اختلافًا في درجات الحرارة على مدار اليوم، حيث تنخفض درجات الحرارة في الصباح، ثم ترتفع خلال فترة الظهيرة، قبل أن تعاود الانخفاض ليلًا، وهو ما يستدعي الانتباه إلى الحالة الصحية وارتداء الملابس المناسبة.

وأشار إلى انتشار حالات الإصابة بأعراض تشبه نزلات البرد خلال الفترة الحالية، موضحًا أهمية التمييز بين الأعراض البسيطة التي تتحسن تدريجيًا، والأعراض التي قد تشير إلى وجود مشكلة صحية تستدعي التدخل الطبي.

ولفت العميد السابق لمعهد القلب القومي إلى ضرورة عدم تجاهل استمرار ارتفاع درجة الحرارة، خاصة إذا صاحبه نهجان أو تكسير في الجسم أو كحة شديدة أو أعراض بالصدر وصعوبة في التنفس، مؤكدًا أهمية التوجه إلى الطبيب لتقييم الحالة وتحديد العلاج المناسب.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالصحة خلال فترات تغير الطقس، وعدم الاستهانة بالأعراض التي تزداد حدتها أو تستمر لفترة طويلة، مع تجنب تناول الأدوية، خاصة المضادات الحيوية، دون استشارة الطبيب.

واختتم بالتأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومتابعة الحالة الصحية، وطلب الرعاية الطبية العاجلة عند الشعور بصعوبة في التنفس أو ظهور أعراض شديدة.

