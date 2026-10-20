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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال شعبان: مصر تنتج ثلث أدوية القارة الأفريقية

جمال شعبان
جمال شعبان
اخبار توك شو

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن صناعة الدواء المصرية شهدت تطورًا ملحوظًا، وأصبح الدواء المصري قادرًا على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن هذا التطور تحقق بجهود وخبرات مصرية.

وأضاف جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن قيمة إنتاج مصر من الأدوية ارتفعت من نحو مليار أو ملياري دولار إلى 8 مليارات دولار خلال العام الأخير، بما يعكس حجم التطور الذي شهدته صناعة الدواء في مصر.

ولفت إلى أن إجمالي إنتاج الأدوية في القارة الأفريقية يبلغ نحو 23 مليار دولار، موضحًا أن مصر تستحوذ على نحو ثلث إنتاج القارة من الأدوية، وهو ما يعكس أهمية السوق المصرية في قطاع الصناعات الدوائية الأفريقي.

وأشار إلى أن التوسع في صناعة الدواء محليًا يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، فضلًا عن تعزيز قدرة مصر على تلبية احتياجات السوق المحلية من المستحضرات الدوائية.

وأوضح العميد السابق لمعهد القلب القومي أن التطور الذي شهدته صناعة الدواء المصرية ساهم في جذب اهتمام الشركات العالمية، وفتح المجال أمامها لضخ استثمارات في السوق المصرية، من خلال إقامة مشروعات لتصنيع الأدوية محليًا، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.

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