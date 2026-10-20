جمال شعبان: مصر أصبحت من التجارب البارزة عالميًا في مكافحة فيروس سي

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن منتدى مصر 2026 شهد جلسة مهمة حول صحة المواطنين، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبمشاركة نخبة من أساتذة الطب ورموزه، لمناقشة تطورات القطاع الصحي والإنجازات التي حققتها الدولة في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن الجلسة تناولت تجربة مصر في القضاء على فيروس سي، مشيرًا إلى إشادة منظمة الصحة العالمية بالجهود المصرية في مواجهة هذا المرض، الذي تسبب لسنوات طويلة في معاناة أعداد كبيرة من المواطنين ووفاة الكثيرين، بينهم أشخاص في سن الشباب.

مصر أصبحت من التجارب البارزة عالميًا في مكافحة فيروس سي

وأوضح العميد السابق لمعهد القلب القومي أن مصر أصبحت من التجارب البارزة عالميًا في مكافحة فيروس سي، مؤكدًا أن المبادرات الصحية التي أطلقت خلال السنوات الماضية أسهمت في تغيير واقع المرض، وإنقاذ حياة أعداد كبيرة من المواطنين.

وأشار إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق المبادرات الصحية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي، مثل نقطة تحول مهمة في ملف الصحة، معتبرًا أن ما تحقق في هذا الملف يعد من الإنجازات البارزة التي ستظل حاضرة في تاريخ الرعاية الصحية في مصر.

ولفت جمال شعبان إلى أن المناقشات لم تقتصر على الإنجازات السابقة، بل امتدت إلى استعراض دور مصر في تطوير الخدمات الصحية، سواء في الوقت الحالي أو خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب جهود التوسع في منظومة التأمين الصحي وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين.

واختتم بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير القطاع الصحي، وتعزيز جهود الحكومة ووزارة الصحة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية، بما يضمن تحسين جودة الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرات العلاجية والوقائية.