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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية

طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية
طلعوا الملابس الشتوية.. أمطار وشبورة ونشاط رياح وتحذيرات من الأرصاد الجوية
إسراء عبدالمطلب

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، أجواء خريفية مائلة للحرارة على أغلب أنحاء مصر، مع ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، تحجب أشعة الشمس جزئيًا، وسط فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء، وفقًا لتفاصيل الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتتابع "صدى البلد" تطورات حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة، في ظل استمرار فرص الأمطار على بعض المناطق خلال يومي الأربعاء والخميس، إلى جانب نشاط الرياح أحيانًا، وانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

حالة الطقس

حالة الطقس الآن في مصر

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد حاليًا أجواء مائلة للحرارة على أغلب الأنحاء، مع تكوّن بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى، ما يؤدي إلى حجب جزء من أشعة الشمس.

وقد يصاحب هذه السحب فرص لسقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء مع تقدم ساعات النهار، فيما سجلت درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية وفق آخر تحديث للحالة الجوية.

وتأتي هذه الأجواء بالتزامن مع امتداد منخفض في طبقات الجو العليا، يساعد على تكوّن السحب، مع استمرار الطقس الخريفي خلال الأيام المقبلة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، خلال يومي الأربعاء 21 أكتوبر والخميس 22 أكتوبر 2026.

وتشمل المناطق المحتمل تأثرها بالأمطار أجزاء من شمال البلاد، مع اختلاف فرص الهطول من منطقة إلى أخرى، وفقًا للتغيرات الجوية خلال اليوم.

كما تظل احتمالات سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى ضعيفة، بحسب تصريحات المتنبئ الجوي محمود القياتي، الذي أشار إلى أن الأجواء تتسم بالاستقرار النسبي، مع إمكانية حدوث تغيرات سريعة في الطقس خلال الفترة الحالية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026

كشفت بيانات درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء عن تفاوت ملحوظ بين شمال البلاد وجنوبها، حيث تسجل المدن الساحلية درجات أقل مقارنة بمناطق جنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في عدد من المدن كالتالي:

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة2717
الإسكندرية2618
الإسماعيلية2817
مطروح2516
شرم الشيخ3123
أسوان3318

وتسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تبلغ 27 درجة مئوية، بينما تصل العظمى في أسوان إلى 33 درجة، لتكون الأجواء أكثر حرارة في جنوب الصعيد مقارنة بالمناطق الشمالية.

حالة الطقس ليلًا والصباح الباكر

من المتوقع أن تميل الأجواء إلى البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، رغم ارتفاع درجات الحرارة نسبيًا خلال النهار، وهو ما يعكس طبيعة الطقس الخريفي خلال هذه الفترة من العام.

كما تنشط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وقد تزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة خلال الليل، خاصة في المناطق الساحلية.

وتنصح هذه التغيرات بمراعاة الفارق بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا عند اختيار الملابس، لا سيما خلال فترات الخروج المبكرة أو العودة في ساعات الليل.

تحذير من الشبورة المائية على الطرق

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ظهور شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تؤثر الشبورة على مستوى الرؤية الأفقية في بعض الطرق، لذلك يُنصح قائدو السيارات بتوخي الحذر، وترك مسافات آمنة بين المركبات، والالتزام بالسرعات المناسبة لطبيعة الطريق.

توقعات الطقس حتى الأحد 25 أكتوبر 2026

تستمر الأجواء الخريفية خلال الفترة من الأربعاء 21 أكتوبر حتى الأحد 25 أكتوبر، مع طقس مائل للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد.

وتظل الأجواء مائلة للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مع استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، خاصة يومي الأربعاء والخميس.

كما يستمر نشاط الرياح أحيانًا على فترات متقطعة، وسط توقعات باستقرار نسبي في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، مع احتمال ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بداية الأسبوع التالي.

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد غدًا الخميس استمرار الأجواء الخريفية، مع تسجيل العظمى على القاهرة الكبرى بين 28 و29 درجة مئوية، وظهور سحب منخفضة ومتوسطة تحجب جزءًا من أشعة الشمس، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تصل إلى متوسطة في بعض المناطق.

وأضافت غانم في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن درجات الحرارة ستنخفض ليلًا، لتتراوح الصغرى على القاهرة الكبرى بين 18 و19 درجة مئوية، محذرة من الفروق الحرارية بين النهار والليل التي تصل إلى 10 و12 درجة. وأشارت إلى تكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة على بعض الطرق، مع نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة.

وأوضحت أن فرص الأمطار ستزداد السبت والأحد والاثنين على مناطق جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأجزاء من سيناء والصحراء الشرقية، وقد تكون رعدية أحيانًا، بالتزامن مع امتداد منخفض السودان الموسمي. ونصحت المواطنين بارتداء ملابس مناسبة للأجواء الخريفية، وتوخي الحذر أثناء القيادة صباحًا، ومتابعة تحديثات الأرصاد الجوية.

وتؤكد هذه التوقعات أهمية متابعة تحديثات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خصوصًا في ظل سرعة التغيرات الجوية خلال فصل الخريف، وما يصاحبها من تفاوت في درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار من منطقة إلى أخرى.

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