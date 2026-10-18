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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير مصر السابق لدى باكستان لـ"صدى البلد": إسرائيل توحشت في غزة.. وتسيطر على 70% من القطاع

محررة صدى البلد مع سفير مصر الأسبق في باكستان
محررة صدى البلد مع سفير مصر الأسبق في باكستان
أمنية رشاد الجلوي

أكد السفير أحمد فاضل يعقوب، سفير مصر السابق لدى باكستان، أن إسرائيل توحشت وتوسعت في قطاع غزة، لتصبح مسيطرة على نحو 70% من مساحة القطاع، مقارنة بنحو 53% عند إعلان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب، مشددًا على استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية رغم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب وتخفيف معاناة الفلسطينيين.

وأوضح يعقوب، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي اندلعت عقب أحداث السابع من أكتوبر 2023، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمصابين حيث تجاوز عدد الشهداء ٧٤ ألف شهيد، فضلًا عن المفقودين تحت الأنقاض، في ظل ما وصفه بحرب الإبادة الجماعية والمجازر التي ارتُكبت بحق المدنيين العزل على مدى عامين.

تحركات مصرية باكستانية لوقف الحرب على غزة

وأشار السفير المصري السابق إلى أن مصر وباكستان شاركتا في تحركات وتنسيق أوسع ضم عددًا من الدول العربية والإسلامية، من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وتركيا، بهدف وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولفت إلى أن هذه المجموعة كثفت اجتماعاتها واتصالاتها، وأصدرت مواقف مشتركة بشأن الحرب، كما التقى قادتها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك، في 23 سبتمبر 2025، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أن هذه التحركات أسهمت في الدفع نحو إعلان خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لوقف الحرب على غزة، بعد استمرار المجازر والعمليات العسكرية الإسرائيلية على مدى عامين.

ضغوط دولية لتنفيذ خطة ترامب

وأوضح يعقوب أن جهود المجموعة لم تتوقف عند إعلان الخطة الأمريكية، بل امتدت إلى التواصل مع مختلف الأطراف، بما في ذلك الفصائل الفلسطينية، لإقناعها بقبول الخطة والمضي قدمًا في تنفيذها.

وأكد أن الدول المشاركة واصلت تحركاتها لدعم تنفيذ بنود الخطة، مشيرًا إلى استمرار المماطلة الإسرائيلية في تنفيذها، بالتزامن مع مواصلة العمليات العسكرية والتوسع في السيطرة على أراضي القطاع.

وشدد على أهمية استمرار التنسيق بين مصر وباكستان وبقية الدول المشاركة، ومواصلة التواصل مع الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ الخطة، بما يشمل الانسحاب من غزة على مراحل وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

واختتم السفير أحمد فاضل يعقوب تصريحاته بالتأكيد على أن التحرك المشترك للدول العربية والإسلامية يمثل عنصرًا مهمًا في الجهود الرامية إلى وقف الحرب على غزة، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي واتساع نطاق السيطرة على أراضي القطاع، رغم المساعي الدولية للتوصل إلى تسوية تنهي حرب الإبادة الجماعية وتضع حدًا لمعاناة المدنيين الفلسطينيين.

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