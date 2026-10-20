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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فراس سعيد لـ صدى البلد: لا أخشى دخول ابني عالم الفن.. وأحرص على أن تجمعنا علاقة صداقة (خاص ) (فيديو)

فراس سعيد ونجله حمزة
فراس سعيد ونجله حمزة
أوركيد سامي

كشف الفنان فراس سعيد عن موقفه من دخول ابنه عالم الفن والتمثيل، مؤكدًا أنه يحرص دائمًا على تشجيعه لتحقيق ما يحبه، وترك حرية الاختيار له لتحديد مستقبله، بعيدًا عن فرض أي قرارات تتعلق بمسيرته المهنية.

وقال فراس سعيد، في لقاء خاص لموقع «صدى البلد» الإخباري، إنه يحرص على أن تقوم علاقته بابنه على الصداقة والتفاهم، مشيرًا إلى أن التقارب بين الآباء والأبناء يمنحهم مساحة أكبر للتعبير عن آرائهم واختيار الطريق الذي يناسبهم.

وأضاف أنه لا يشعر بالخوف من دخول ابنه إلى عالم الفن، موضحًا أنه يؤمن بأهمية منح الأبناء الفرصة لاكتشاف مواهبهم وخوض التجارب التي يرغبون فيها، بما يساعدهم على تحديد أهدافهم وبناء مستقبلهم وفقًا لاهتماماتهم وقدراتهم.

وأشار فراس سعيد إلى أن ابنه سبق أن شاركه في تجربة تمثيلية، وهو ما أتاح له فرصة التعرف على أجواء العمل الفني عن قرب، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية يركز فيها ابنه على استكمال دراسته، قبل خوض المزيد من التجارب التمثيلية خلال الفترة المقبلة.

وشدد على أنه يفضل ترك مساحة من الحرية لابنه حتى يختار المجال الذي يشعر بالشغف تجاهه، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي يأتي عندما يعمل الإنسان في المجال الذي يحبه، ويكون لديه الدافع لتطوير نفسه وإثبات قدراته.

وأكد فراس سعيد أن العلاقة بين الأهل والأبناء يجب ألا تقتصر على التوجيه وإصدار التعليمات، بل من المهم أن تقوم على الصداقة والحوار المتبادل، بما يساعد الأبناء على اتخاذ قراراتهم بثقة، مع الاستفادة من خبرات آبائهم ونصائحهم.

واختتم الفنان حديثه بالتأكيد على دعمه لابنه في اختياراته المستقبلية، مشيرًا إلى أن الأهم بالنسبة له هو أن يجد ابنه الطريق الذي يناسبه ويحقق من خلاله طموحاته، سواء في مجال التمثيل أو في أي مجال آخر يختاره لنفسه. 

فراس سعيد اخبار الفن نجوم الفن صدي البلد

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