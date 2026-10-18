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رئيس الجالية المصرية في فرنسا لـ صدى البلد: أبنائنا بخير ولم نرَ مثل هذه الاحتجاجات منذ 46عام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الجالية المصرية في فرنسا لـ صدى البلد: أبنائنا بخير ولم نرَ مثل هذه الاحتجاجات منذ 46عام

صالح فرهود رئيس الجالية المصرية في فرنسا
صالح فرهود رئيس الجالية المصرية في فرنسا
فرناس حفظي

أكد صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية في فرنسا، أن أبناء الجالية المصرية بخير، ولم يشاركوا في أعمال العنف والتخريب التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن السفارة والقنصلية المصرية لم تتلقيا أي شكاوى بشأن تورط مصريين في تلك الأحداث.

وقال صالح فرهود، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن الجالية المصرية المقيمة في فرنسا منذ 46 عاما لم تشهد من قبل احتجاجات وأعمال عنف بهذا الحجم، مؤكدا أن ما يحدث حاليًا يمثل تطورا غير مسبوق بالنسبة إلى أبناء الجالية الذين عاصروا الأوضاع في البلاد على مدار عقود.

وأضاف أن أبناء الجالية المصرية يحرصون على الابتعاد عن أعمال الشغب والتخريب، بفضل التربية الأسرية وحرص الآباء والأمهات على غرس قيم الالتزام واحترام القانون في نفوس أبنائهم، لافتا إلى أن الشباب والأطفال يقضون حاليا فترة إجازة، و لم ترد أي شكاوى بشأن تورطهم في هذه الأحداث.

مبانٍ تاريخية في مرمى التخريب

وأوضح رئيس الجالية المصرية في فرنسا، أن الاحتجاجات تتزايد يومًا بعد يوم، وأن أعمال العنف طالت منشآت ومباني، من بينها مبانٍ تاريخية، معربا عن أسفه إزاء الاعتداء على الممتلكات العامة والمنشآت التي تمثل جزءًا من تاريخ فرنسا.

وأشار إلى أن فرنسا واجهت أزمات كبرى خلال السنوات الماضية، من بينها جائحة كورونا عام 2020، إلا أن التطورات الحالية وما يصاحبها من أعمال تخريب واسعة النطاق تمثل، بحسب وصفه، مشهدا لم يعتد أبناء الجالية مشاهدته طوال سنوات إقامتهم في البلاد.

الاحتجاجات تمتد إلى دول أوروبية

ولفت فرهود، إلى أن الاحتجاجات لم تقتصر على فرنسا، بل امتدت تداعياتها إلى دول أوروبية أخرى، من بينها إيطاليا وبلجيكا، في ظل مشاهد من التوتر والعنف شهدتها عدة مدن أوروبية.

وشدد على أن أبناء الجالية المصرية بخير، مؤكدا عدم تلقي السفارة أو القنصلية المصرية شكاوى تتعلق بتورطهم في أعمال العنف، كما أشار إلى أن المسؤولية عن أعمال التخريب لا ينبغي تعميمها على الجاليات الأجنبية، موضحا أن المشاركين في هذه الأحداث ينتمون إلى فئات مختلفة داخل المجتمع الفرنسي.

إشادة بدور الدولة المصرية في حفظ الأمن

وفي سياق آخر، أكد رئيس الجالية المصرية في فرنسا أهمية دور القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في الحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيدا بما وصفه بجهود الدولة المصرية في الحفاظ على الأمن العام، مشيرا إلى أن الاستقرار يمثل ركيزة أساسية لحماية المجتمعات من تداعيات الأزمات.

واختتم صالح فرهود تصريحاته بالتعبير عن أمله في أن تستعيد فرنسا الهدوء والاستقرار خلال الأيام المقبلة، مع استمرار الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، موجها الشكر إلى «صدى البلد» على اهتمامها بمتابعة أوضاع الجاليات المصرية في الخارج.

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