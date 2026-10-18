ترامب يعلق على احتجاجات فرنسا: الهجرة دمرت البلاد.. أغلقوا الحدود

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاحتجاجات وأعمال الشغب التي شهدتها فرنسا على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، موجها انتقادات للهجرة، ومطالبا السلطات الفرنسية بإغلاق الحدود واتخاذ إجراءات للسيطرة على الأوضاع.

وكتب ترامب، عبر منصته «تروث سوشيال»، أن «فرنسا تحترق»، مدعيا أن هجرة أشخاص من «عالم مختلف تمامًا»، وصفهم بأنهم يحملون الكراهية في قلوبهم، تسببت في تدمير البلاد.

وأضاف الرئيس الأمريكي: «أغلقوا الحدود وسيطروا على الوضع قبل فوات الأوان»، في تصريحات ربطت بين الهجرة والتوترات التي تشهدها فرنسا.

وتأتي تصريحات ترامب وسط جدل بشأن تداعيات الاحتجاجات وأعمال الشغب في فرنسا، في وقت تتباين فيه المواقف بشأن أسبابها، بين التركيز على الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، والعوامل الاجتماعية والسياسية الأخرى.