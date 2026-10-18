ترامب يقترح عودة أوروبا لشراء الغاز الروسي ضمن اتفاق سلام

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عودة أوروبا لشراء الغاز الروسي ضمن اتفاق سلام ينهي حالة الصراع ويوقف حرب ممتدة منذ ٥ سنوات.

أفادت تقارير أمريكية بأن إدارة الرئيس الأمريكي تطرح الفكرة ضمن تسوية لإنهاء الصراع في أوكرانيا، مشيرة إلى أن جاريد كوشنر وستيف ويتكوف ناقشا إعادة تشغيل خطوط الأنابيب الروسية عبر أوكرانيا.

كذلك العودة الى حالة التشغيل عبر خط «نورد ستريم»، مع حصول مستثمرين أمريكيين على حصة من الأرباح.

وذكر التقرير أن مسؤولين أوروبيين مشاركين في المحادثات أبدوا تحفظات على المقترح، معتبرين أنه قد يقوض جهود الاتحاد المستمرة منذ سنوات لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.



