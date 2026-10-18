«تحالف الشرعية»: اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين إحداهما في المنطقة الشرقية والأخرى بمنطقة الرياض

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين، إحداهما في المنطقة الشرقية والأخرى في منطقة الرياض، وذلك في إطار التصدي للتهديدات العدائية المستمرة الرامية لاستهداف الأعيان المدنية والمناطق الحيوية.

وسبق وأعلنت السلطات السعودية، الأحد 18 أكتوبر، زوال الخطر عن 3 مدن رئيسية، هي الرياض وأبها وخميس مشيط، بعدما حذَّرت من تهديدات جوية معادية كانت تستهدفها.

وأكد الدفاع المدني السعودي، زوال الخطر في المدن الثلاث، بعدما أعلن في وقت مبكر من اليوم، في سلسلة تنبيهات نشرها عبر حسابه على موقع إكس، أنه تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في كل من الرياض وأبها وخميس مشيط للتحذير من خطر.

ودعا الدفاع المدني المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة إلى الالتزام بالهدوء واتباع التعليمات الرسمية، والتوجه فورًا إلى أقرب مكان آمن داخل مبنى أو غرفة داخلية بعيدًا عن النوافذ، والبقاء فيه حتى زوال الخطر، والابتعاد عن الأماكن المكشوفة والزجاج، وعدم الوقوف في الشرفات أو على الأسطح.

كما دعا الدفاع المدني المواطنين الموجودين في الخارج إلى الدخول إلى أقرب مبنى أو الاحتماء خلف ساتر صلب، وتجنب التجمهر، والابتعاد عن المواقع الخطرة، وفي حال وجود الشخص داخل مركبته، فعليه التوقف على جانب الطريق بعيدًا عن الجسور والمباني الشاهقة.