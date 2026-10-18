السفير الأمريكي في إسرائيل يطلب سجن «الإرهابيين» الذين اعتدوا على مصوّرة صحفية أمريكية

طالب السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي السلطات الإسرائيلية بملاحقة المستوطنين المسئولين عن "العمل الإرهابي" الذي تمثل في الاعتداء على مصوّرة صحفية أمريكية تعمل لدى صحيفة "واشنطن بوست" وسجنهم.

قال هاكابي على منصة إكس إن “الاعتداء على مصوّرة صحفية هو عمل إرهابي دنيء ارتكبه جبناء ملثّمون”.

وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية "العنف الإجرامي" في الضفة الغربية من دون الإتيان مباشرة على ذكر حادثة اعتداء مستوطنين إسرائيليين على الصحفية الأمريكية هايدي ليفين.

وقال في منشوره: "لا تزال هوية المسؤولين قيد التحقيق، لكن مَن اعتدوا على صحفية غير مسلّحة يجب أن يقضوا سنوات في السجن".

وأضاف "دَعَونا إلى إجراء تحقيق شامل، وتوقيف ومحاكمة كل مَن شارك في هذا الاعتداء بأقصى ما يسمح به القانون".

وأُصيبت هايدي ليفين، وهي مصورة صحفية متمرسة، الجمعة على يد مستوطنين إسرائيليين انهالوا عليها بالضرب، أثناء تغطيتها لأعمال عنف استهدفت مزارعين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفق شهادتها الشخصية وتصريحات شهود وأطباء.

ونُقلت إلى المستشفى بعد إصابتها بكسور في فقرات الظهر، وأُفيد السبت بأن حالتها متوسطة.

وكانت ليفين تغطي موسم قطاف الزيتون قرب بلدتي ترمسعيا وخربة أبو فلاح.