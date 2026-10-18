باكستان تمدّد حظر مرور الطائرات الهندية عبر أجوائها الجوية حتى 24 نوفمبر المقبل

أعلنت السلطات الباكستانية أمس السبت تمديد حظرها على استخدام الطائرات الهندية لمجالها الجوي حتى 24 نوفمبر المقبل، وذلك وفقاً لإشعار وُجه إلى الطيارين (NOTAM) أصدرته هيئة المطارات الباكستانية.

وذكر متحدث باسم هيئة المطارات الباكستانية، حسبما أوردت شبكة "جيونيوز" الباكستانية، أن هذا الإشعار سيظل سارياً حتى الساعة الخامسة من صباح يوم 24 نوفمبر 2026، ويُطبق هذا القيد -الذي فُرض لأول مرة في 23 أبريل 2025- على الطائرات الهندية التي تستخدم المجال الجوي الباكستاني. ويأتي هذا التمديد استمراراً لحظرٍ قائم منذ العام الماضي.

وكانت باكستان قد أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية في ظل تصاعد التوترات بين البلدين الجارين مؤخراً.