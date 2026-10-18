قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق مدينة غزة

قام الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي استهدف مدينة شرق مدينة غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

استشهد ستة مواطنين، وأصيب آخرون، اليوم السبت، جراء قصف وإطلاق نار إسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع استمرار عمليات نسف المنازل واستهداف خيام النازحين، في تصعيد مُتواصل للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأصيب عدد من المواطنين بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مساء السبت مجموعة من المواطنين في محيط المستشفى الأردني بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وأفاد مصدر محلي باستشهاد الشاب عامر الحوراني مساء اليوم جراء غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين خلف عيادة جباليا النزلة شمال غزة.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام باستشهاد النقيب: عبد الجواد حاتم جودة وإصابة 5 آخرين باستهداف الاحتلال نقطة شرطة في محيط مستشفى الصليب الأحمر الميداني بمواصي رفح.

وفي وسط القطاع، استشهد الطفل محمد رياض أبو حماد (14 عامًا)، وأصيب آخرون، بينهم طفلة بجروح خطرة، جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في شارع البركة، جنوبي مدينة دير البلح.