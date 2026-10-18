قائد الجيش اللبناني ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان مرحلة ما بعد اليونيفيل وتعزيز التعاون بين جيشي البلدين

بحث قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، خلال استقباله وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والوزيرة المفوضة لدى الجيوش الفرنسية أليس رولو، على رأس وفد مرافق، بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان باتريك دوريل، آخر المستجدات والتطورات في لبنان والمنطقة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز علاقات التعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي، فيما أعرب الوفد الفرنسي عن تقدير بلاده للجهود التي يبذلها الجيش اللبناني والدور الذي يؤديه في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما تطرق اللقاء إلى البدائل الممكنة لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، مع التأكيد على أهمية استمرار الحضور الدولي في الجنوب اللبناني لما له من دور في الحفاظ على الاستقرار، ولا سيما في ظل استمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية.