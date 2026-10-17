الدفاع الروسية: استهداف سفينة تنقل شحنات عسكرية إلى ميناء أوديسا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن جاف تنقل معدات عسكرية وبضائع ذات استخدام مزدوج لصالح القوات الأوكرانية قبالة سواحل مقاطعة أوديسا.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم السبت أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)- أنها قصفت سفينة شحن جاف كانت تنقل معدات عسكرية وبضائع ذات استخدام مزدوج على مسافة 40 كيلومترًا جنوب ميناء أوديسا.

وأضافت أن القوات الروسية استهدفت محطة كهرباء فرعية في بلدة كولودني بمقاطعة تيرنوبول، تغذي منشآت صناعية عسكرية أوكرانية، مشيرة إلى استهداف منشأة شركة "كرومبرج آند شوبرت" بمدينة لوتسك، والتي تتولى إصلاح مركبات القوات المسلحة الأوكرانية.