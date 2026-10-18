«التحالف الوطني» يُشارك في حوار «على طاولة واحدة» لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر

شارك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الجلسة الحوارية «على طاولة واحدة»، التي عُقدت ضمن فعاليات إطلاق شبكة «بيست باديز مصر»، بمشاركة 25 من القيادات الوطنية والدولية وممثلي الجهات الحكومية والبرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء الدوليين، إلى جانب الخبراء ومقدمي الرعاية والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والخروج بتوصيات عملية لدعم جهود الدمج في مصر.

وشهدت الجلسة مشاركة السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وحاتم متولي، نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف، والمهندس أحمد موسى، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، عضو التحالف الوطني، والدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عضو التحالف الوطني، في حوار جمع ممثلي الجهات المعنية بملف الإعاقة لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتكامل الجهود لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع فرص مشاركتهم في المجتمع.

وافتتحت الجلسة الدكتورة نيفين القباج، رئيس المجلس الاستشاري لبيست باديز مصر وعضو مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة، فيما أدار الحوار حامد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة.

وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن جهات ومؤسسات وطنية، من بينها صندوق قادرون باختلاف، والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب أعضاء بمجلس النواب وممثلي مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات دولية، من بينها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبلان إنترناشونال مصر، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومنظمة الإنسانية والدمج، فضلًا عن وفد منظمة بيست باديز الدولية.

كما أتاح الحوار مساحة لمشاركة مقدمي الرعاية وسفيرة بيست باديز مصر، بما أتاح طرح تجارب الأسر والتحديات اليومية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، والاستفادة منها في تطوير الحلول والمبادرات الأكثر استجابة لاحتياجاتهم الفعلية.

وتناولت الجلسات سبل تعزيز الدمج في التعليم والعمل والحياة المجتمعية، والتحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، والجوانب الحقوقية والتشريعية المرتبطة بضمان حقوقهم وتحقيق تكافؤ الفرص، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الدولية وتطوير الشراكات الداعمة للدمج.

وشدد المشاركون على أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية والدولية، وتعزيز التكامل بين المبادرات المختلفة، بما يسهم في تحويل مخرجات الحوار إلى توصيات عملية تدعم مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على إعداد مجموعة من التوصيات ومشاركتها مع الحضور، دعمًا لجهود صنع القرار وتعزيزًا للتعاون بين مختلف الجهات المعنية.

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسساته الأعضاء لتعزيز الشراكات وتكامل الجهود مع مختلف الجهات المعنية، ودعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع، بما يسهم في تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.