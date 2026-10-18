رئيس وزراء فرنسا: توقيف 1200 شخص وإصابة 150 شرطيًا في احتجاجات أمس

أفاد سيباستيان لوكورنو رئيس الوزراء الفرنسي، بأنه في إطار العمل على ضبط الأوضاع في البلاد، فقد تم توقيف 1200 شخص خلال الاحتجاجات.

كما أفاد بإصابة 150 شرطيًا في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد السبت.

تؤكد هذه البيانات حدوث تصعيد واسع واشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدة مدن فرنسية، وسط احتجاجات عارمة تشهدها البلاد على خلفية تردي الخدمات العامة وتكلفة المعيشة.



وقد أدلى الرئيس إيمانويل ماكرون بتصريحات مشدداً على أنه "لا مكان للعنف في فرنسا"، ومندداً بما وصفهم بـ"صانعي الفوضى" الذين يسعون للنيل من المؤسسات، بينما تواصل طواقم الأمن والجهات المعنية التعامل مع هذه التطورات الميدانية المتسارعة.

