وزير الخارجية الأمريكي: أشعر بالانزعاج إزاء الصور التي تظهر عنف المستوطنين في الضفة الغربية

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده لا ترغب في رؤية أي تصعيد في الضفة الغربية، معرباً عن انزعاج واشنطن من أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون.



وقال روبيو، في تصريحات تناولت عدداً من الملفات الدولية، إن أحداً لم يصدر توجيهات بتقييد وصول أوكرانيا إلى خدمة «ستارلينك».

وفي ما يتعلق بأسواق الطاقة، أوضح أن الأوضاع في مضيقي هرمز وباب المندب تؤثر في أسعار الطاقة العالمية، مشيراً إلى أن «اتفاق الديزل» مع روسيا كان ضرورياً للاقتصاد العالمي.



كما طالب السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي السبت السلطات الإسرائيلية بملاحقة المسؤولين عن "العمل الإرهابي" الذي استهدف مصوّرة صحفية أمريكية تعمل لدى صحيفة "واشنطن بوست" وسجنهم.

وكتب هاكابي على منصة إكس إن "الاعتداء على مصوّرة صحفية هو عمل إرهابي دنيء ارتكبه جبناء ملثّمون"، علماً بأن وزارة الخارجية الأمريكية كانت دانت الجمعة "العنف الإجرامي" في الضفة الغربية من دون الإتيان مباشرة على ذكر حادثة اعتداء مستوطنين إسرائيليين على الصحافية الأمريكية هايدي ليفين.