دعوى «رونين بار» رئيس الشباك السابق ضد «نتنياهو» تفضح أزمة الحكم في إسرائيل.. تفاصيل

رفع رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي السابق (الشاباك) رونين بار، دعوى ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأكدت صحف دولية ، أن دعوى رونين بار تفضح أزمة الحكم في إسرائيل وانهيار الثقة بين نتنياهو والأجهزة الأمنية.



وترسم الدعوى صورة لنهج اتسم، بالتخبط السياسي وتجاهل التحذيرات المهنية التي صدرت عن قيادات الأجهزة الأمنية قبل هجوم السابع من أكتوبر 2023 وبعده.

ولفت إلى أن نتنياهو دأب على التقليل من أهمية التقديرات الأمنية، حتى أنه (رئيس الشاباك) اضطر، إلى البحث عن قنوات غير تقليدية للوصول إلى رئيس الحكومة وعرض تقييماته الأمنية.

ويعد تحميل الشاباك مسؤولية الإخفاقات الميدانية للاحتلال يتجاهل حدود صلاحيات الجهاز القانونية والعملياتية.

ولهذا، تعد المواجهة القضائية بين رونين بار ونتنياهو متجاوزة لإطارها الشخصي أو القانوني، وتقول بتحولها إلى مؤشر على أزمة أعمق تطال آليات صنع القرار في إسرائيل.