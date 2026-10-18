قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سامح شكري: أمن السعودية والخليج مرتبط بالأمن القومي المصري .. والحلول السياسية «أولوية»
جلسة مهمة تلبية لدعوة الرئيس السيسي .. ماذا يحدث في البرلمان اليوم؟
مواعيد مباريات اليوم الأحد 18-10-2026 .. والقنوات الناقلة
ما الحسنات المكفرة للسيئات؟.. على جمعة يوضح
إعلامية تطالب بتدخل صارم من وائل جمعة لإنهاء أزمة «بن جديدة» و«منصف بقرار»
«تحالف الشرعية»: اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين إحداهما في المنطقة الشرقية والأخرى بمنطقة الرياض
استفسارات من لاعبي الزمالك عن مقدمات العقود .. والإدارة تكشف الموعد
ناقد رياضي يكشف عقوبة ناصر منسي المنتظرة بعد أزمته مع الزمالك خلال مواجهة الجيش الرواندي
إعلامية: مصير «شبيطة» يتحدّد في يناير.. والمدرب الأجنبي يدخل حسابات وادي دجلة
فرصة ذهبية لدخول الجنة بغير حساب.. علي جمعة يوضحها
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 87 مسيّرة أوكرانية كانت في طريقها إلى موسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

دعوى «رونين بار» رئيس الشباك السابق ضد «نتنياهو» تفضح أزمة الحكم في إسرائيل.. تفاصيل

نتنياهو
نتنياهو
محمد على

رفع رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي السابق (الشاباك) رونين بار، دعوى ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأكدت صحف دولية ، أن دعوى رونين بار تفضح أزمة الحكم في إسرائيل وانهيار الثقة بين نتنياهو والأجهزة الأمنية. 

وترسم  الدعوى صورة لنهج اتسم، بالتخبط  السياسي وتجاهل التحذيرات المهنية التي صدرت عن قيادات الأجهزة الأمنية قبل هجوم السابع من أكتوبر 2023 وبعده.

ولفت إلى أن نتنياهو دأب على التقليل من أهمية التقديرات الأمنية، حتى أنه (رئيس الشاباك) اضطر، إلى البحث عن قنوات غير تقليدية للوصول إلى رئيس الحكومة وعرض تقييماته الأمنية.

ويعد تحميل الشاباك مسؤولية الإخفاقات الميدانية للاحتلال يتجاهل حدود صلاحيات الجهاز القانونية والعملياتية.

ولهذا، تعد المواجهة القضائية بين رونين بار ونتنياهو متجاوزة لإطارها الشخصي أو القانوني، وتقول بتحولها إلى مؤشر على أزمة أعمق تطال آليات صنع القرار في إسرائيل.

القدس المحتلة رونين التخبط السياسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

طلع 920 جنيها.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

التوقيت الشتوي 2026

التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا

موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف

موعد معاشات نوفمبر 2026.. حقيقة الزيادة وأماكن الصرف

التوك توك

رسمياً| حظر سير التوك توك في 13 شارعا بالقاهرة والجيزة.. تعرف عليها

وزير التربية والتعليم

سلوك وحضور وتقييمات أسبوعية|قرار عاجل بشأن درجات أعمال السنة لطلاب 2 بكالوريا

الزمالك

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن المبالغ التي عادت إلى خزينة الزمالك

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه بعد ارتفاعه في جميع البنوك

الرئيس السيسى

الرئيس السيسى: 2030 نهاية مدة رئاستى.. مرسي طلب 4 مليارات دولار من الجيش وسننفذ أي إجراء للدفاع عن أشقائنا في الخليج

ترشيحاتنا

رئيس مجلس الدولة

رئيس مجلس الدولة: انضمام ديوان المظالم السعودي لعضوية الاتحاد العربي للقضاء الإداري

مدرسة طاميا

بمشاركة المعلمين والطلاب.. تدريب عملي على مواجهة الطوارئ داخل مدرسة بنوة الإعدادية بمركز طامية

جانب من الاختفالية

رداد بحفل تخريج طلبة مدرسة أبو زعبل التطبيقية: نموذج التعليم المهني يستحق التكرار

بالصور

بتقنيات جديدة .. بورشه باناميرا 2027 تظهر بتحديثات وتغييرات رياضية

بورشه باناميرا
بورشه باناميرا
بورشه باناميرا

خطر ارتفاع حرارة البطارية يُشعل تحركات «فولكس فاجن» لاستدعاء آلاف السيارات الكهربائية

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

هنادي مهنا بفستان غير تقليدي على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

بإطلالة كلاسيكية.. أروى جودة تتألق بجانب زوجها في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوعي ومنتدى مصر

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

المزيد