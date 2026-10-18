نائب ترامب يدعو فرنسا لوقف جنون الاحتجاجات.. وعلى إيران إعادة بناء برنامجها النووي

نشر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس منشورًا على موقع إكس ألقى فيه باللوم على الهجرة في أعمال العنف التي اندلعت خلال الاحتجاجات في فرنسا.

شارك مقطع فيديو يظهر مبنى البلدية في ليموج وهو يحترق.

كتب فانس: "استورد الليبراليون الغربيون العالم الثالث إلى فرنسا ودول أخرى باسم التنوع والتعاطف. لقد تجاهلوا الأسئلة الأساسية المتعلقة بالاندماج والتوافق. قيل لهم إن ذلك سيؤدي إلى هذا، لكنهم لم يستمعوا".

وأضاف: "أدعو الله أن توقف فرنسا، البلد الجميل ذو الشعب الرائع، هذا الجنون قبل أن تحترق المزيد من معالمها".

دي فانس وإيران

كما صرح دي فانس، لقناة سي بي إس نيوز: نسعى للحصول على التزام نهائي وحازم من الإيرانيين بعدم إعادة بناء برنامجهم النووي.

وحول أسعار الوقود، قال جي دي فانس لسي بي إس نيوز: سنشهد تراجعا في أسعار الوقود عندما ينتهي الصراع مع إيران.