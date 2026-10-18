نائب الرئيس الأمريكي: هناك «احتمال» لترشحي للرئاسة عام 2028

قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه "هناك احتمال" أن يترشح للرئاسة في عام 2028.

ومع ذلك، قال إنه لا يزال يتعين عليه التفكير في الأمر قبل اتخاذ قرار نهائي.

في كلمة ألقاها في لقاء جماهيري بثته شبكة سي بي إس في ميشيغان، قال فانس إن الحكومة "تعمل على تغيير مسار" تراجع قطاع التصنيع، مُحملاً إدارة بايدن مسئولية إهماله.

وأضاف: "لكن.. كما أن هذا البلد لم ينهار في ولاية رئاسية واحدة، فإن إصلاح الأمور وتغيير الوضع سيستغرق أكثر من 18 شهرًا".

كما دافع عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مُدّعيًا أنه لا يُفضّل مصالحه الشخصية على إدارة شئون البلاد.

وذكر فانس أن واشنطن "مدينة فاسدة"، لكنه أصرّ على أنه لم يرَ "أي دليل على مشاركة ترامب في هذا الفساد.