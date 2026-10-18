عاجل .. وزير الدفاع الكندي: قتلى وجرحى في حادث وقع بقاعدة عسكرية بمقاطعة «ألبرتا»

أكد وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكجينتي سقوط قتلى وجرحى إثر انفجار و"حادث خطير" وقع في قاعدة "وينرايت" العسكرية (CFB Wainwright) التابعة للقوات المسلحة بمقاطعة ألبرتا بغرب كندا.

تسبب الانفجار في اندلاع حريق ضخم امتد إلى خارج أسوار القاعدة بفعل الرياح القوية.

وحول الضحايا، فلم تكشف السلطات الرسمية عن الحصيلة النهائية لأعداد القتلى والمصابين حتى الآن، واكتفى وزير الدفاع بوصف الوضع بأنه "بالغ الحساسية والتعقيد".

في حين أشار برلمانيون كنديون إلى تلقي أنباء عن وقوع "خسائر بشرية كبيرة".



وأشار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى أن الحادث "خطير جداً وتسبب في حريق هائل"، وتشارك الشرطة الملكية الكندية (RCMP) والقوات المسلحة في تحقيقات موسعة للكشف عن أسبابه.

وحول جهود الإطفاء، فتجاوزت النيران حدود القاعدة العسكرية بسبب هبوب رياح عاتية وصلت سرعتها إلى 100 كم/ساعة، وتعمل فرق إطفاء متعددة بالتنسيق مع البلدية المحلية للسيطرة على الحريق وحماية البنية التحتية والمناطق السكنية القريبة.

ولم تصدر السلطات أي أوامر إخلاء للسكان حتى اللحظة.

