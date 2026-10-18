خسائر بالملايين.. تضرر 1500 متجر خلال احتجاجات فرنسا

أعلن رئيس اتحاد تجارة التجزئة الفرنسية، اليوم الأحد، تضرر نحو 1500 متجر وبائع تجزئة خلال المظاهرات التي اجتاحت فرنسا نهاية الأسبوع، بعد تعرض العديد منها لأعمال نهب وتخريب.

وقال ألكسندر بومبارد، في تصريح لقناة LCI، إن التكلفة على قطاع التجارة ستصل إلى "عدة مئات من ملايين اليورو"، موضحاً أنه من المبكر إعطاء رقم دقيق للخسائر.

تضرر واجهة أحد المتاجر في باريس

وفي السياق، أكد وزير الداخلية لوران نونيز أن الشرطة ألقت القبض على أكثر من 1800 شخص إثر اندلاع أعمال حرق ونهب على هامش المسيرات السلمية التي شهدتها البلاد يوم السبت.

وأشار لوران نونيز في بيان سابق، إلى تسجيل عمليات نهب أو محاولات نهب في مدن عدة، بينها باريس وروان ونانت وتولوز ومرسيليا.

اجتماع طارئ في السابعة مساءً

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو عقد اجتماع طارئ بين الوزارات في السابعة مساء اليوم، يركز على ملفات "الاقتصاد والتجارة" و"التأمين" و"الإجراءات القانونية" في أعقاب أعمال التخريب الواسعة.

كما كشف مكتب رئيس الوزراء أن ليكورنو سيلتقي برؤساء بلديات باريس ومرسيليا وليون في موعد لم يحدد بعد.

إصابة 500 عنصر أمني

من جانبه، أعلن وزير الداخلية أن أكثر من 500 من عناصر الشرطة والدرك والإطفاء أصيبوا خلال احتجاجات السبت، مشيراً إلى أن الحصيلة لا تزال أولية.

ولم تصدر بعد تقديرات رسمية لعدد المصابين بين المتظاهرين خلال الاشتباكات العنيفة، رغم تقارير عن إصابة شاب يبلغ 17 عاماً فقد يده في مدينة سانت إتيان جراء قنبلة صوتية أطلقتها الشرطة.