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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد ارتفاعات متتالية.. تراجع أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق

أسعار الدواجن والبيض
أسعار الدواجن والبيض
شيماء مجدي

شهدت أسعار البيض اليوم الأربعاء انخفاضا ملحوظا لدى المزارع وتجار الجملة مابين 5 و10 جنيهًا فى الكرتونة الواحدة، وذلك عقب ارتفاعات استمرت لأسابيع ، إلا أنها عادت لتنخفض مرة أخرى، ووصل سعر الكرتونة بالأسواق إلى 100 جنيها بالمزرعة بعدما كانت منذ أسابيع قليلة تتراوح بين 105 و 110 جنيهات. 

أسعار البيض في مصر اليوم

أسعار كرتونة البيض 

ووصلت سعر كرتونة البيض إلي 100 جنيه بالمزرعة  

أسعار كرتونة البيض اليوم

ويصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جنيه جملة لتصل للمستهلك بسعر 120جنيه، بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 90 جنيها.

واستقر  سعر كرتونة البيض الأبيض عند 100 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 115 جنيهًا.

ويبدأ سعر كرتونة البيض البلدي من 140 جنيها جملة وللمستهلك بنحو 150 جنيها.

فيما أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أن أسعار طبق البيض في الأسواق المحلية تتراوح حاليا بين 120 و130 جنيها للمستهلك، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية عادلة ولا تمثل مبالغة في التسعير.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ،  أن الفترة الماضية شهدت زيادة في الطلب على بيض المائدة بالتزامن مع دخول المدارس، ما ساهم في تنشيط حركة البيع ودعم المنتج المحلي .

وأشار إلى أن منتجي البيض والدواجن تكبدوا خسائر كبيرة استمرت لأكثر من 8 أشهر، موضحًا أن الأسعار الحالية تأتي في إطار تصحيح الأوضاع التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية .

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