تموين الوادي الجديد يحرر 137 محضرًا خلال أسبوع ويضبط لحومًا ودواجن منتهية الصلاحية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن حصاد حملاتها الرقابية خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن تحرير 137 محضرًا تموينيًا، خلال تنفيذ 29 حملة تفتيشية استهدفت المرور على 197 منشأة بمختلف الأنشطة التجارية والتموينية، في إطار جهود إحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.



تفاصيل المضبوطات

وأوضحت المديرية أن بيان المضبوطات تضمن 154 كيلوجرامًا من اللحوم و66 كيلوجرامًا من الدواجن المتبلة، إلى جانب سجائر من نوع «كليوباترا بوكس»، وذلك في إطار الحملات الهادفة إلى التصدي للمخالفات التموينية والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للمستهلكين وصلاحيتها للاستهلاك.

وناشدت مديرية التموين المواطنين ضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو سلع غير صالحة، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528، أو غرفة عمليات المديرية على الرقم 0922928959، أو عبر رسائل الصفحة الرسمية، بما يسهم في تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان حماية حقوق المستهلكين.