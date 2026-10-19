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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غير صالحة للاستهلاك.. 250 كيلو دواجن في حملات تموينية بالإسكندرية

مخالفات تموينية
مخالفات تموينية
أحمد بسيوني

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز البلدية والمنافذ التموينية، في إطار جهود إحكام الرقابة على تداول السلع الغذائية والتموينية، والتصدي للمخالفات التي تستهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

وأسفرت حملة إدارة تموين العامرية عن تحرير 10 محاضر لمخالفات متنوعة، شملت ضبط 280 علبة سجائر مجهولة المصدر، إلى جانب مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

كما أسفرت حملة مشتركة مع مباحث التموين عن ضبط 250 كيلوجرامًا من أجنحة وكبد وقوانص وهياكل الدواجن مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، كانت معدة للبيع والتربح منها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

وجاءت الحملة برئاسة ريهام عبد القادر، مديرة إدارة تموين العامرية، وإشراف محمد الشافعي، رئيس الرقابة، تنفيذًا لتعليمات المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق.

وفي سياق متصل، أسفرت حملة تموينية سابقة قادها المهندس جمال عمار، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، عن ضبط مخبز بلدي متوقف عن العمل دون تصريح مسبق، ويقوم بتجميع البطاقات التموينية بغرض التربح وتحقيق مكاسب غير مشروعة، حيث جرى التحفظ على 723 بطاقة تموينية.

كما حررت الحملة 21 محضرًا لمخالفات متنوعة، تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجين، وتوقف بعض البقالين التموينيين عن العمل دون إذن، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار.

وامتدت المخالفات إلى منافذ صرف السلع التموينية، إذ جرى ضبط أحد فروع مشروع «جمعيتي» لتصرفه في 1500 كيس مكرونة، إلى جانب ضبط بقال تمويني لتصرفه في 1000 كيس مكرونة، بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول السلع التموينية.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي أسفرت عنها الحملات، في إطار استمرار الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز والمنافذ التموينية، وضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها ومنع التلاعب بها.

مديرية التموين بالإسكندرية مخالفات تموينية غير صالحة للاستهلاك فراخ متعفنه

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