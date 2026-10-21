الأزهر يحذر من موت محقق يتربص بالمرضى في مستشفيات غزة ويطالب بتحرك دولي عاجل

تابع الأزهر الشريف بقلقٍ بالغٍ التحذيرات الصادمة الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بشأن نفاد كميات الزيوت والوقود اللازمة لتشغيل المولِّدات الكهربائية في مستشفيات قطاع غزة.

الأزهر يحذر من موت محقق يتربص بالمرضى في مستشفيات غزة

وحذر من كارثةٍ إنسانيةٍ وشيكة وموتٍ محقَّقٍ يتربَّص بمئات المرضى والجرحى والأطفال في غرف العناية المركَّزة وحضَّانات الأطفال، ومؤكِّدًا أنَّ تعمُّد قطع شريان الطاقة عن المرافق الطبية يُمثِّل حكمًا بالإعدام الجماعي على الأبرياء، وجريمة حرب مكتملة الأركان تتنافى مع كل الشرائع والأعراف الدولية.

وطالب الأزهر الشريف المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها الكاملة عن الصمت أمام هذا الحصار الخانق، محذِّرًا من أنَّ تحويل المستشفيات من ملاذاتٍ لإنقاذ الحياة إلى مقابر جماعية هو وصمة عار في جبين الإنسانية، وتواطؤ صريح يستوجب تحرُّكًا دوليًّا عاجلًا لإلزام الاحتلال بفتح الممرات الإنسانية وإدخال الإمدادات الحيوية دون قيدٍ أو شرط.

وأهاب الأزهر الشريف بالعالمَين العربي والإسلامي وبالمجتمع الدولي، وبكل الضمائر الحية حول العالم، التحرُّك العاجل والضغط بكل الوسائل لإنقاذ المنظومة الصحية في القطاع وكسر هذا الحصار الجائر؛ مُحييًا صمود الكوادر الطبية الباسلة ورجال الإسعاف في غزة الذين يُسطِّرون أروع ملاحم الفداء والتضحية في مواجهة آلة القتل والدمار.