مفتي الجمهورية يهنئ الشيخ أيمن عبد الغني بتجديد تكليفه بتسيير أعمال وكالة الأزهر

تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة والتبريكات إلى فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، بمناسبة صدور قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتجديد تكليفه بتسيير الأعمال المالية والإدارية لوكالة الأزهر الشريف.

وأكد مفتي الجمهورية أن تجديد الثقة في فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني يأتي انعكاساً طبيعياً للثقة الكبيرة في قدراته الكبيرة وإمكاناته الإدارية والعلمية، وتتويجاً لجهوده المخلصة في خدمة المؤسسة الأزهرية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعزز مسيرة العمل المؤسسي والارتقاء بالأداء داخل قطاعات الأزهر المختلفة.

وعبر الدكتور نظير عياد عن صادق تمنياته لشيخ أيمن عبد الغني بالتوفيق والسداد في اضطلاعه بهذه المهام والمسؤوليات الجسيمة، داعياً المولى عز وجل أن يعينه على مواصلة العمل الدؤوب في سبيل دعم رسالة الأزهر الشريف العالمية، والمساهمة الفاعلة في نشر الفكر الوسطي المستنير، وترسيخ القيم الإسلامية السمحة.

واختتم مفتي الجمهورية تهنئته بالدعاء أن يحفظ الله سبحانه وتعالى الأزهر الشريف كعبة العلم والعلماء، وأن يوفق قياداته وإداراته لمواصلة أداء رسالتهم الخالدة في خدمة الإسلام والمسلمين داخل مصر وخارجها.

وزير الأوقاف يهنئ

كما تقدَّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص التهاني إلى فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، بمناسبة صدور قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتجديد تكليفه بتسيير الأعمال المالية والإدارية لوكالة الأزهر الشريف.

وأعرب وزير الأوقاف عن تمنياته لفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني بالتوفيق والسداد في أداء مهامه، ومواصلة العمل على تعزيز رسالة الأزهر الشريف في نشر الفكر المستنير، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية، بما يلبي تطلعات المجتمع ويواكب التحديات المعاصرة.

كما سأل الدكتور أسامة الأزهري الله عز وجل أن يحفظ الأزهر الشريف، وأن يوفق قياداته وعلماءه لمواصلة رسالتهم المخلصة في خدمة الإسلام والمسلمين، والقيام بدورهم في نشر تعاليم الدين الإسلامي وترسيخ قيمه السمحة.