رسميا.. تجديد الثقة لـ أيمن عبدالغني لتسيير المهام المالية والإدارية بوكالة الأزهر

وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تجديد الثقة في الشيخ أيمن عبد الغني، بتكليفه واستمرار تسيير المهام المالية والإدارية بوكالة الأزهر الشريف.

وقال مصدر بالأزهر لـ “صدى البلد”، إن فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني سيقوم بتسيير المهام المالية والإدارية بوكالة الأزهر لمدة عام، اعتبارًا من أكتوبر 2026 وحتى أكتوبر 2027.

مسيرة الشيخ أيمن عبد الغني العلمية

يذكر أن الشيخ أيمن محمد عبد الغني، وُلد في حي شبرا الخيمة التابع تعليميا لمحافظة القاهرة ودرس بمعهد شبرا الخيمة الثانوي.

وعمل معلما للمواد الشرعية بمعهد شبرا الخيمة ع /ث بنين بمنطقة القاهرة الأزهرية.

وكان ماهرا في جميع العلوم الشرعية فكان فضيلته يشرح الحديث الشريف داخل الفصول للصف الرابع الثانوي فيفهمه ويحفظه خلفه الطلبة من أول شرحه وكان من أوائل من ستخدم استراتيجية الطالب المعلم عام 1996 فكان يطلب من الطلبة شرح الحديث أمام زملائهم ومجيدا للغة العربية وكان بارعا فيها وكان عضوا بارزا ف معهده فكان يقوم بإعداد جداول المعلمين.

كما عمل بكنترول المعهد وأشرف ع العديد من المهام داخل المعهد فلم يك يوماً معلماً كسولا أو عادياً، وكان مجيدا للخطابة منذ أن كان طالبآ ف المرحلة الثانوية بنفس المعهد.

كما عمل شيخآ لمعهد فؤاد محي الدين ع / ث بنين وفي هذه الأثناء عمل وشغل منصب عضو بكنترول الشهادة الإعدادية.

وشغل منصب وكيل لكنترول الشهادة الثانوية، مديرا لإدارة التنسيق بمنطقة القاهرة الأزهرية، وكيلا لمنطقة القاهرة الأزهرية.

كما تولى مديرا للإدارة المركزية للتعليم الإبتدائي بقطاع المعاهد الأزهرية، ووكيلا لقطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم.