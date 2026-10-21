كريستيانو رونالدو يوجه رسالة مؤثرة إلى كفاراتسخيليا: الأفضل لم يأتِ بعد

وجه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ، رسالة دعم إلى الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم باريس سان جيرمان، مؤكدًا أن أصعب المعارك في كرة القدم هي تلك التي لا يراها أحد، في إشارة إلى الضغوط والتحديات التي يواجهها اللاعب.

كريستيانو رونالدو

وكتب رونالدو ، في تعليقه عبر موقع «إنستجرام»: «أصعب المعارك في كرة القدم غالبًا ما تكون تلك التي لا يراها أحد.. أعرف هذا الشعور يا كفارا، لكن لا تنسَ أبدًا ما أوصلك إلى هنا، ولا تدع لحظة صعبة تجعلك تشك في المدى الذي يمكنك الوصول إليه».

واختتم قائد منتخب البرتغال ، رسالته بتحفيز كفاراتسخيليا على مواصلة العمل والتمسك بطموحه، قائلًا: «أبقِ شعلة الحماس متقدة، فالأفضل لم يأتِ بعد»، وهو ما لاقى تفاعلًا واسعًا من جماهير كرة القدم.